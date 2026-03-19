自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》道奇塞揚神獸在比賽期間喝酒？ 克蕭親自做出解釋了

2026/03/19 09:37

克蕭。（資料照，美聯社）克蕭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕已退役的道奇塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw），在本屆經典賽代表美國出戰，而8強賽對加拿大時，他被捕捉到拿著啤酒罐的畫面，瞬間引起熱議，對此克蕭親自做出回應。

當時克蕭在牛棚待命，轉播鏡頭照到他從隊友手中接獲啤酒罐，影片迅速在網路上發酵，引起許多網友討論。克蕭該場比賽並未登板，他也在8強賽後因陣容異動離隊。

事隔幾天後，克蕭被媒體問到拿著啤酒罐一事，他直言：「其實那只是垃圾而已，裡面是空的，我真的不明白為什麼那段影片會瘋傳。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中