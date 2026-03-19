經典賽》道奇塞揚神獸在比賽期間喝酒？ 克蕭親自做出解釋了

克蕭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕已退役的道奇塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw），在本屆經典賽代表美國出戰，而8強賽對加拿大時，他被捕捉到拿著啤酒罐的畫面，瞬間引起熱議，對此克蕭親自做出回應。

當時克蕭在牛棚待命，轉播鏡頭照到他從隊友手中接獲啤酒罐，影片迅速在網路上發酵，引起許多網友討論。克蕭該場比賽並未登板，他也在8強賽後因陣容異動離隊。

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事隔幾天後，克蕭被媒體問到拿著啤酒罐一事，他直言：「其實那只是垃圾而已，裡面是空的，我真的不明白為什麼那段影片會瘋傳。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

Clayton Kershaw just grabbed a beer in the middle of Team USA’s quarterfinal game vs Canada



This is Kershaw’s final day on USA roster so it’s only right he watches the game with a cold one!

pic.twitter.com/QnqIvgrd7w — Dodgers Nation （@DodgersNation） March 14, 2026

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