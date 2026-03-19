經典賽》考量春訓與球員限制 大聯盟主席曝賽會「季中舉行」的可能性

委內瑞拉奪得第6屆經典賽冠軍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕第6屆世界棒球經典賽在昨天正式畫下句點，本屆賽會也吸引了更多球迷關注，而大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）坦言，有在討論將比賽舉辦在球季中的可能性。

本屆經典賽47場的比賽，總共有161萬9839人進場觀看，相比上一屆的130萬6414人提升了24%，而截至美國時間周日，本屆最多人透過轉播收看的賽事為美國對上多明尼加的4強戰，在《FS1》與《Fox Deportes》兩個轉播平台中吸引了737萬的觀看數。

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主席曼佛瑞表示，這與首屆相比完全不能相提並論，「這一次的比賽我感覺到我們又邁向不同的層次了，從賽事前段我們就創下觀眾人數紀錄，而進入到4強與決賽時，一切都變得順風順水了。」

世界棒球經典賽自2006年起舉辦第1屆，比賽時間幾乎都在進行職棒的春訓，因此賽會也有針對投手的用球數來控管，而放行這些選手的母隊大多也會制定更嚴格的限制。

由於與春訓時間重疊，因此也衍伸出將賽事辦在球季中的討論聲音，曼佛瑞說：「在球季中進行的明星賽部份，我們與《FOX》電視台直到2028年都有合作，不過隨著經典賽持續演進，我們也確實有在討論於季中舉辦錦標賽的可能性，如果我們真的認真要來討論這件事，這將會是一個絕佳的機會。」

在季中舉辦比賽的形式，也會讓大聯盟球星的參賽意願增加，甚至針對投手也不會過度保護，像是老虎王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）本屆只投1場就退出，美國隊終結者米勒（Mason Miller）也因為出賽頻繁，在冠軍賽被母隊教士限制出賽時機，美國教頭迪羅薩（Mark DeRosa）還說出：「如果這個賽事辦在球季中，我認為不會有球員拒絕參加。」

而下一個大聯盟球員可能被放行參加的賽事，就是2028年洛杉磯奧運，目前聯盟與球員工會雖然仍在商討球員是否能出賽，不過這項舉辦在球季中的盛大賽事，有可能會影響下一屆經典賽的舉辦時間。

對於下一屆WBC將會延續傳統維持4年一屆，還是可能縮短至3年，曼佛瑞坦言，他今天收到很多人的電子郵件，希望不要讓他們再多等4年，「我確實認為，3年或4年的週期對這項賽事來說大概是合適的，至於時間安排將取決於我們在相關國際賽事上的規劃。」

曼佛瑞繼續補充道：「我對奧運能否開放大聯盟球星參賽仍然抱持樂觀態度，而如果我們真的參加奧運，從2028年7月到2029年春天之間的時間間隔其實很短，這也是我們必須納入考量的因素，我不是說這會成為決定性的關鍵，但確實是我們需要思考的一點。」

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