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NBA》布朗、塔圖姆合轟56分 塞爾提克痛宰勇士喜收3連勝

2026/03/19 09:44

塞爾提克痛宰勇士。（美聯社）塞爾提克痛宰勇士。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今在主場迎戰來訪的勇士，在布朗（Jaylen Brown）與塔圖姆（Jayson Tatum）聯手轟下56分領軍下，以120：99擊敗勇士，收下3連勝。

塞爾提克前役靠布朗轟下41分擊敗太陽，他今延續火燙手感，首節就獨攬19分助隊打出36：23攻勢，第二節綠衫軍一度把分差拉開至20分，帶著63：50優勢進入下半場，布朗拿下23分，塔圖姆挹注16分，金州大軍前兩節外線24投僅6中，命中率只有25%，成為落後關鍵。

勇士易籃後持續追分，在第三節尾聲曾拉出一波跨節的9：0，但隨後又因失誤被綠衫軍懲罰，塞爾提克此節一度領先多達26分，成功捍衛主場。

布朗今21投11中拿下全場最高32分，塔圖姆外線11投5中貢獻24分、10籃板，派理查德（Payton Pritchard）板凳出發進帳19分，賈薩（Luka Garza）15分、7籃板。

明星長人「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）前役對巫師狂砍30分助隊止敗，今面對前東家拿下11分，勇士以替補的小裴頓（Gary Payton II）和斯賓塞（Pat Spencer）14分並列全隊最高，桑托斯（Gui Santos）與格林（Draymond Green）都繳13分。

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