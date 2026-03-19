經典賽》日本隊首度止步8強、國手遭網友辱罵！ 大谷翔平發聲了

大谷翔平。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽，日本隊在8強戰敗給委內瑞拉，讓日本隊首次無緣經典賽4強。不少日本國手也遭到網友不理性的言論攻擊。日本巨星大谷翔平今天受訪對此表示，如果是對人格否定之類的言論，那完全與棒球無關，「我覺得這是不好的。」

伊藤大海是去年澤村賞得主、日職日本火腿的王牌投手，但他在今年經典賽期間狀況欠佳，對上委內瑞拉的8強賽，伊藤大海投出一顆90.9英哩（約146公里）的速球，被委內瑞拉打者阿布瑞尤（Wilyer Abreu）敲出逆轉三分砲，成為日本隊吞敗的關鍵之一。

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伊藤大海在社群上也遭到部分網友惡意謾罵，也讓日職球員工會發聲表示，對於惡意攻擊的言論將採取法律措施。

大谷翔平今天投完熱身賽後，被問到誹謗中傷問題，對此大谷說，「就我個人而言，被說什麼其實不會太在意。不過，像是否定人格這類的事情，完全和棒球無關，所以我認為這並不好。」

對於外界針對自己的批評，大谷翔平說，「既然是職業選手，在成績不理想的時候，外界對我的評價，我都會抱持接受的態度。」但大谷也補充，「但並不是每位選手都能這樣看待這些聲音，無論身處何地，帶著尊重去對待他人都是不變的，我想最終還是取決於每個人怎麼做吧。」

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