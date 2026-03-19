NBA》還好不在勇士！庫明加意外丟進超大號三分 老鷹大勝獨行俠

庫明加。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日老鷹與獨行俠的比賽，前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在第三節讀秒階段陰錯陽差，投進一顆超大號三分，建立領先優勢，終場老鷹以135比120贏球，取得11連勝。

庫明加本場從板凳出發，首節剩餘6分16秒上場，單節就拿到7分、3助攻的成績，隊友奧康古（Onyeka Okongwu）單節10分，幫助隊伍在第一節就建立7分領先，第二節庫明加上場3分11秒後便下場休息，拿到2分1籃板，中場打完，老鷹67比56領先。

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易籃後，庫明加於6分29秒上陣，再次在單節拿下7分，並在最後3秒搶到籃板，隨即將球傳給前場隊友。沒想到球竟直接空心入網，官方紀錄為74英尺的超遠三分。他還被捕捉到在投進這記三分後，驚訝抱頭的畫面。決勝節，老鷹取得全場最大的21分領先，最終也輕鬆收下本場勝利。

庫明加本場拿到16分、5籃板、3助攻，奧康古12分、9籃板、4助攻，麥考倫（CJ McCollum）24分，亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）22分。

獨行俠方面加佛德（Daniel Gafford）24分，華盛頓（P.J. Washington）23分，狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）17分。

JONATHAN KUMINGA MADE THIS SHOT —



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pic.twitter.com/d8AcLeGDSv — Hoop Central （@TheHoopCentral） March 19, 2026

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