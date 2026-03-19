中職》6隊球星女孩「碰拳會」甜美登場 3/20下午1點限量開賣

6隊球星女孩「碰拳會」。（中職提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年中華職棒開季宣傳活動再度前進高雄並擴大舉辦，「開季團圓大辦桌2.0」預計吸引上千名球迷湧入現場，盛況可期。辦桌活動內容豐富，六隊球星與應援團女孩將齊聚高雄，與球迷共襄盛舉。其中「球星女孩碰拳會」更是不容錯過的亮點活動，碰拳會資格券將於明（20）日下午13點於ibon售票系統開賣，每張售價1,000元，每場限量100名，共4場。凡購買資格券者，除可參加碰拳會外，還可獲得年度視覺提袋及中華職棒毛巾套組，內容超值。

今年規模再升級的「開季團圓大辦桌2.0」，邀請全台球迷在開季前齊聚一堂，不僅能在飯桌間分享彼此的棒球故事，也凝聚球迷間的熱血與向心力。六隊球星出席名單包括樂天桃猿：梁家榮、陳冠宇；中信兄弟：張志豪、許基宏；統一獅：江少慶、林靖凱；台鋼雄鷹：郭阜林、張肇元；味全龍：吉力吉撈．鞏冠、曾聖安；富邦悍將：范國宸、林岱安。

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應援團陣容同樣華麗，每隊各派出6位女孩參與盛會。Rakuten Girls：筠熹、沈珈妤、KAHO、若潼、岱縈、熊霓；Passion Sisters：小迪、怡琪、衣宸、珮含、凱蒂、君白；Uni-Girls：Maggie、子筑、JOY、Yuki、姿琳、培根；Wing Stars：一粒、李樂、昆昆、毛毛、芋頭、米妮；Dragon Beauties：心璇、寧寧、群群、貝拉、小蛙、佩霓；Fubon Angels：潔米、丹丹、Jessy、維心、沁沁、小芊。

球星女孩碰拳會資格券採「實名制」，每筆訂單限購1張，碰拳會無需大辦桌入場門票，球迷皆可購買資格券參加。購買資格券者除享有碰拳會參加資格外，還可獲得超值禮品包，內容包含年度視覺提袋、中華職棒毛巾套組，並有機會獲得當日CPBL SHOP官方商店不限金額9折優惠券，限3月21日於現場CPBL SHOP官方商店使用，逾期未使用者恕不受理。「開季團圓大辦桌2.0」將於高雄夢時代登場，誠摯邀請全台球迷齊聚高雄，攜手迎接中華職棒37年新球季。

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