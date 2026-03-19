自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

2026國際自由車環台公路大賽台東站 客家鄉親夾道加油、立委助理揮汗體驗

2026/03/19 11:40

選手出發。（記者劉人瑋攝）選手出發。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕2026國際自由車環台公路大賽今天來到台東，早上10時由鹿野鄉公所出發，目標花蓮鯉魚潭，途經鹿野、關山、池上，客家鄉親們夾道歡迎，熱鬧非凡。

由於也是地方盛事，鄉公所也號召鄉親參與、加油打氣，早上在鹿野公所附近的起始點鳴笛後，選手魚貫前行。

原本跟著騎車前往起始點鳴笛的來賓紛紛驅車離去、趕行程，只剩下立委莊瑞雄的助理蔡昇憲乖乖把車騎回去，烈日當空、騎得揮汗如雨，蔡說，台東被說成「太陽會咬人」大概能體會選手的辛苦，但在台東美景中騎行也是種享受。

原本街道狹窄的池上鄉為這次的衝刺點，也在警車協助下難得見到原來「街道也能如此開闊」，花了30分鐘左右就從鹿野騎到池上的車團，此時也開始衝刺，選手奮力急踩自行車試圖拉開距離。

2026國際自由車環台公路大賽作為亞洲巡迴賽的重點賽事，今年賽事於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽，有來自全球34個國家23支隊伍，邀請到世界一級車隊參賽、上百位選手參加。

唯一乖乖把車騎回去的來賓，也體會烈日下騎行。（記者劉人瑋攝）唯一乖乖把車騎回去的來賓，也體會烈日下騎行。（記者劉人瑋攝）

池上鄉親夾道加油。（池上公所提供）池上鄉親夾道加油。（池上公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中