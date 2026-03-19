2026國際自由車環台公路大賽台東站 客家鄉親夾道加油、立委助理揮汗體驗

選手出發。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕2026國際自由車環台公路大賽今天來到台東，早上10時由鹿野鄉公所出發，目標花蓮鯉魚潭，途經鹿野、關山、池上，客家鄉親們夾道歡迎，熱鬧非凡。

由於也是地方盛事，鄉公所也號召鄉親參與、加油打氣，早上在鹿野公所附近的起始點鳴笛後，選手魚貫前行。

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原本跟著騎車前往起始點鳴笛的來賓紛紛驅車離去、趕行程，只剩下立委莊瑞雄的助理蔡昇憲乖乖把車騎回去，烈日當空、騎得揮汗如雨，蔡說，台東被說成「太陽會咬人」大概能體會選手的辛苦，但在台東美景中騎行也是種享受。

原本街道狹窄的池上鄉為這次的衝刺點，也在警車協助下難得見到原來「街道也能如此開闊」，花了30分鐘左右就從鹿野騎到池上的車團，此時也開始衝刺，選手奮力急踩自行車試圖拉開距離。

2026國際自由車環台公路大賽作為亞洲巡迴賽的重點賽事，今年賽事於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽，有來自全球34個國家23支隊伍，邀請到世界一級車隊參賽、上百位選手參加。

唯一乖乖把車騎回去的來賓，也體會烈日下騎行。（記者劉人瑋攝）

池上鄉親夾道加油。（池上公所提供）

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