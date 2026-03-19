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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣隊遭大谷翔平砲轟 日本22顆鏡頭重播名將直呼只能苦笑

2026/03/19 11:50

大谷翔平敲出滿貫全壘打。（資料照，記者陳志曲攝）大谷翔平敲出滿貫全壘打。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽正式落幕，日本轉播單位「Netflix」根據每日賽況逐一製作節目，其中在東京巨蛋預賽的台日大戰，日本隊巨星大谷翔平對台灣隊鄭浩均夯出的驚天滿貫砲，節目中特別準備了22顆不同視角的鏡頭不斷重播，日本名將和田毅坦言，「從投手角度來看，面對這一轟只能苦笑而已。」

台灣隊火球男鄭浩均本屆經典賽肩扛抗日重任，僅投1.2局就狂失8分，包含大谷翔平引發全球關注的滿貫砲，變成社群媒體影片重播的海報背景，「Netflix」製作節目時放送設置在中外野、三壘側、日本板凳、台灣板凳、左外野全壘打追焦、紅土、天花板、超高速、3D空間、外野看台、後方護網等多達22顆鏡頭放送，大谷翔平也被日本球迷票選是預賽的MVP。

鄭浩均這顆124公里的曲球，被大谷翔平光靠上半身力量扛出去，日本名將鳥谷敬也回顧說道，「這球應該是說，比起敲全壘打，應該是想避免打出滾地球，如果是一般選手可能會打出內野高飛球，好一點的是外野飛球，但他（大谷）能打出全壘打，說明等級完全不一樣。」

大谷在上屆大賽中以「二刀流」身份為奪冠做出貢獻，本屆大賽專注打擊，出賽4場，留下13打數6安打、打擊率4成62、3支全壘打、7分打點，攻擊指數高達1.842，不僅入選全明星隊指定打擊，更並列大會全壘打王，寫下日本史上第一次。

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