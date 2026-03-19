中職》簽下委內瑞拉籍新洋投 兄弟先發輪值超豪華

中信兄弟新洋投馬奎爾。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中信兄弟球團今日（19）宣布，與26歲的委內瑞拉籍右投手馬奎爾（Angel Macuare）完成簽約。馬奎爾目前已抵達台灣加入團隊春訓，將披上黃衫43號成為兄弟新成員，他預計將隨中信兄弟二軍前往墨西哥出戰 BCL（Baseball Champions League） 賽事。

馬奎爾在 2016 年以國際自由球員身份加盟休士頓太空人，曾多次入選《Baseball America》與《FanGraphs》的太空人體系前40大新秀，被視為極具潛力的農場新血。馬奎爾在8年小聯盟生涯飆出372次三振，K/9值長期維持在9以上的水準。

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美職生涯最高層級到3A的馬奎爾，過去曾效力於太空人、馬林魚及雙城，2021 年他曾獲選進入亞利桑那秋季聯盟（AFL）的 Glendale Desert Dogs 隊，與全美職棒最頂尖的新秀同場競技，並在 2A 賽事中多次展現單場飆出雙位數三振。

在抵達台灣後，馬奎爾也立即投入團隊春訓的行程，他也將與羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）、陶樂（Kyle Tyler）、黎克（Nick Nelson）以及德保拉（José De Paula）組成洋投戰力。中信球團期盼這6位各具特色的外籍戰力，能帶給球隊更穩定的先發輪值深度。

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