NBA》東契奇40分準大三元、詹皇超準30分 湖人擊敗KD的火箭拿7連勝

東契奇40分準大三元。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東契奇（Luka Doncic）今天轟進7顆三分球，繳出40分、10助攻、9籃板準大三元數據，在比賽後段接管比賽成為致勝英雄，詹姆斯（LeBron James）挹注30分，終場以124：116擊敗火箭，拿下7連勝，穩固西部老三席位。

火箭中鋒森根（Alperen Sengun）因背傷缺陣，今天他重出江湖，分擔杜蘭特的得分重任，他上半場6投5中拿10分，而杜蘭特僅2分，無法放大團隊火力，反觀湖人61.4％投籃準星，東契奇和詹姆斯都有18分進帳，助隊取得67：55領先。

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進入下半場，杜蘭特找回進攻手感，6投5中拿13分，森根、小史密斯（Jabari Smith Jr.）也有所貢獻，且防守成功壓制湖人火力，率領火箭在單節打出37：22的反擊攻勢，三節打完以92：89後來居上。

兩隊在決勝節互有領先，東契奇在決勝階段挺身而出，除助攻八村壘、詹姆斯進球，最後58.4秒也投進澆熄對手氣焰的三分彈，而火箭則是關鍵時刻自亂陣腳，失誤連發，錯失追分良機，只能看對手揚長而去。

湖人先發4人得分達雙位數，詹姆斯14投13中的高命中率拿30分，艾頓（Deandre Ayton）進帳16分，里維斯（Austin Reaves）有14分、8助攻。

火箭以森根拿27分、10籃板，湯普森（Amen Thompson）26分、11籃板，杜蘭特18分、6籃板、4助攻，小史密斯有18分，團隊共6人得分達雙位數，球隊仍吞2連敗，近4場第3敗。

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