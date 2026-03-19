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TPBL》邊荷律來了！22日特攻主場應援初登板 限定演出「我推的荷律」

2026/03/19 12:19

PS應援陣容。（特攻提供）PS應援陣容。（特攻提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL新北中信特攻將於3/21、3/22在新莊體育館舉行台灣人壽「桜の野餐祭」主題週，三月正值春暖花開的季節，「櫻花」更是春天的代名詞之一，溫暖舒適的天氣最適合外出走走，此次將「特攻基地」打造為春天日式祭典，場內融入滿滿日系元素，中信特攻啦啦隊Passion Sisters——邊荷律更將首度來到特攻主場應援，並帶來特別演出。

「桜の野餐祭」主視覺特別安排曾旅日奮戰的阿巴西、Passion Sisters日籍啦啦隊桃子，和林任鴻、沛婕一同拍攝，營造滿滿的日系浪漫氛圍，球賽現場將由桃子、沛婕、莎莎、少鹽、曼容、汶汶、璇璇、維尼、林可、短今、希希、牛奶帶來熱力應援，3/22更將迎來邊荷律在特攻基地的應援初登板，並帶來限定演出「我推的荷律」。

3/21、3/22賽前更推出限定活動「桜の手作御弁当」，兩日分別由桃子、沛婕，以及邊荷律、曼容為線人們親手製作心意滿滿的野餐便當，帶給大家濃濃的日式風情，凡當日於「PS主題商品區」消費滿額，即可獲得「PS女孩現場手作野餐便當1個+合照1次」資格，名額有限。

今年春天，最浪漫的粉色櫻花就在新莊體育館，中信特攻將櫻花的浪漫氛圍，通通濃縮進隨身小物，讓原本日常的收納包、別針與擦拭布，全都染上球場專屬的櫻花色彩，推出PS女孩系列彈片收納包、擦拭布及膨膨別針。此外，更推出日常也能輕鬆駕馭的百搭短T－「DEA球場邊線短T」及「DEA得分短T」，簡約設計搭配舒適涼感材質，由阿巴西、林任鴻帥氣穿搭，演繹出兼具運動機能與街頭時尚的風格。

3/21大家熟悉的「小岳哥哥」將再次來到特攻基地，這次與「幾米娛樂」一同帶來精彩的互動魔術秀；3/22除了有高人氣的「如果兒童劇團」親子劇演出之外，還有大小線人都愛的「FUN電遊行」，將由中信特攻人氣吉祥物「Thunder 桑德」、13位PS女孩領軍，和我們的好朋友「警政署刑事局 刑事Bear」、「新北市政府警察局 警犬隊」一起互動。

「桜の野餐祭」主題商品。（特攻提供）「桜の野餐祭」主題商品。（特攻提供）

「桜の野餐祭」主題日進場贈品。（特攻提供）「桜の野餐祭」主題日進場贈品。（特攻提供）

「桜の野餐祭」主視覺。（特攻提供）「桜の野餐祭」主視覺。（特攻提供）

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