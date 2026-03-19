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NBA》「爬到第6名已經不可能了」勇士主帥柯爾：努力衝到第8名

2026/03/19 12:48

柯爾。（路透）柯爾。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕傷兵滿營的勇士今不敵塞爾提克後，被同日獲勝的拓荒者超車，掉到西部第10，總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，球隊目前的目標就是為附加賽做好準備。

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）受到膝傷影響已經連續缺陣19場，勇士這段期間只拿下6勝，今以21分差不敵綠衫軍後，目前以33勝36敗排在西部第10，距離第6名的金塊已經有8.5場勝差。

勇士過去7場吞下6敗，柯爾賽後表示，現在的目標就是為附加賽做準備，「我們曾盯著第6名好一段時間，但現在已經不可能了，我們追不上了，如果能連贏幾場，試著衝到第8名是最理想的，這樣能有兩次晉級機會，但我們拿不到第7名，這點我們心知肚明。」

柯瑞目前已經開始進行輕度對抗訓練，勇士現階段希望他在這次的客場之旅結束前能參加隊內對抗賽，為3月底復出做準備，柯爾表示，「我們必須為主力回歸做好準備，當柯瑞、穆迪（Moses Moody）、哈佛德（Al Horford）回來時，如果我們準備好了，就能打出一波好表現，但我們不能再犯戰術錯誤，必須建立更好的習慣，卡位籃板、在轉換進攻中保護好球權。」

對於勇士勢必得打附加賽的命運，巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）說得更加直白，「不管我們接下來是13場全勝還是13場全敗都沒差了，我們都會打附加賽。」

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