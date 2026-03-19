東超季後賽》對日本球隊打得特別好？盧峻翔親曝想法

盧峻翔（左）、卡米諾斯（中）。（特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿前役擊敗首爾SK騎士晉級4強，接下來要和日本東京電擊爭奪冠軍戰門票。陣中「夜王」盧峻翔這賽季對上日本球隊包含琉球黃金國王，還有之前國際賽代表台灣男籃出賽也對日本繳出好表現，整體優於對上南韓球隊，對此，他笑說：「去年其實也不順手，但對上日本球隊他們都很積極、給我們很多強度，但如何去面對跟調整比較重要。」

盧峻翔這季兩度碰上黃金國王分別繳出24分、32分，而他在去年12月披上台灣男籃戰袍參與世界盃資格賽第一階段，兩戰對上日本得分都上雙，看似對日本球隊打得相當順手。對此他笑說：「去年其實也不順手，日本球隊其實強度都非常的高，無論是打國家隊或是東超，我都覺得日本球員非常積極、非常正面，給我們很多的強度，要怎麼去面對這個強度跟調適自己比較重要。」

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盧峻翔近期在國際賽、東超打出知名度，成為被對手嚴加看管的對象，他認為，這是必須要面對的事情，「打例行賽時我就有這種感受，很開心對方有注重防守在我身上，這也是我可以去學習的東西。」對於受到日本球迷歡迎，他表示，很開心能因為東超比賽讓更多日本球迷認識他，但他也必須做得更好，才能回饋球迷對他的支持。

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