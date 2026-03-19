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體育 籃球 NBA

NBA》「SGA」持續推進紀錄 雷霆大勝慘淡的籃網豪奪10連勝

2026/03/19 13:47

吉爾吉斯亞歷山大今天得到20分，延續得分場次紀錄。（路透）吉爾吉斯亞歷山大今天得到20分，延續得分場次紀錄。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客籃網主場的雷霆，靠著當家一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持續推進紀錄，再加上籃網上半場進攻大斷線，終場以121：92大勝，收下近期的10連勝。

雷霆前兩節打完靠著「SGA」、霍倫格姆（Chet Holmgren）與麥肯（Jared McCain）攜手得分，相比之下籃網進攻端極為慘淡，團隊38投僅9中，16顆三分外線嘗試只命中1顆，團隊在上半場拿下24分寫下NBA史上在上半場得分第2低的紀錄。

不過下半場籃網就找回狀態，陣中菜鳥特拉奧雷（Nolan Traore）以及威爾森（Jalen Wilson）、強森（Chaney Johnson）領銜得分，球隊靠著10顆三分球與罰球23投18中拿分，不過仍與雷霆的分差過大，無力回天。

吉爾吉斯亞歷山大9投8中剛好拿到20分，將NBA連續得至少20分的場次延續到62場，此外麥肯（Jared McCain）砍下26分為全場最高，威金斯（Aaron Wiggins）挹注17分。

籃網部分，得最多分的是板凳出發拿下15分的威爾森（Jalen Wilson），特拉奧雷緊隨其後進帳13分，也是唯一得分上雙的先發球員。

雷霆目前以55勝15敗的戰績穩坐西部龍頭的王座，已經確定拿下一席季後賽門票，而17勝52敗的籃網則也與季後賽無緣。

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