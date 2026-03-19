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東超季後賽》去年有林書豪陪伴但今年只剩他 盧峻翔坦言有點壓力

2026/03/19 13:15

盧峻翔（中）。（資料照，記者陳志曲攝）盧峻翔（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿這季再度挺進東亞超級聯賽4強，成為唯一的台灣球隊。有別於去年4強記者會上還有新北國王球星林書豪陪伴，甚至幫他翻譯，領航猿一哥盧峻翔坦言有點壓力但也有更大責任，自己還是必須要去面對。

領航猿上季和國王都闖進東超4強，兩隊這季也一起晉級到6強季後賽，只是昨天領航猿在6強賽擊敗首爾SK騎士，收下4強門票，但國王在亞洲外援西納受傷後，士氣大受影響，不敵日本宇都宮皇者，無緣再次進入4強。

今天東超舉行4強賽前記者會，邀請4隊總教練、球隊代表分享備戰心情等。提到有別於去年還有林書豪陪伴，但今年僅剩自己一名台灣球員在台上，盧峻翔坦言，壓力更重一些，「因為其他隊伍都是日本隊，只有我自己1個本土的台灣球員，好像有更重大的責任在，但我覺得就是必須要面對這些事情。」

談起去年有趣的經驗，盧峻翔笑說，去年記者會上，林書豪很貼心替他翻譯，「那時候我是第一個受訪的球員，但我英文不是很好，當時又沒有翻譯，不太知道對方的意思，書豪在我旁邊跟我講對方的問題，是很有趣的經驗。」不過，今年記者會上盧峻翔並未像之前東超賽後訪問用英文訪談，依舊由球隊翻譯協助，但他笑說：「我好像聽得懂問題。」

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