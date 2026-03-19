東超季後賽》東京電擊鎖定盧峻翔！琉球一哥岸本隆一親授怎麼對付他

盧峻翔。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿明天4強賽將對決日本東京電擊，今天記者會上，陣中混血後衛提布斯海（Kai Toews）特別點名對於「夜王」盧峻翔印象深刻，他笑說，已經先和琉球黃金國王球員岸本隆一討論該怎麼對付他。

東京電擊這季小組賽以分組第1直接收下4強門票，明天將和領航猿正面過招。對於領航猿這支球隊，東京電擊總教練阿多梅蒂斯 （Dainius Adomaitis）認為，領航猿是支很好的球隊也非常團結，很難去選出特定要關注的球員，「但對我們來說，明天一定要打得很好才有機會。」

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提布斯海也和總教練有一樣看法，但提到有印象的球員，他點名盧峻翔，「他們是很完整的球隊，我也有看他們去年對廣島還有琉球的比賽，不管是攻防都很有一套的隊伍。球員當中最有印象的還是盧峻翔，他是個很厲害的球員，場上攻守都做得不錯。」

提布斯海笑說，已經和岸本隆一討論了一下該怎麼對付領航猿，岸本隆一則幽默笑說：「如果要選一個球員的話，盧峻翔真的是很強的球員，但他們的外援也很不錯，我們有分享了一下對策，如果明天東京贏的話，那我也算有點貢獻。」

琉球國王上季在4強和這季小組賽已3度和領航猿交手，琉球總教練桶谷大親自解析該如何對付，他認為，除了盧峻翔外也要提防白曜誠，「他們是防守很強的球隊，但也不是沒有破綻，進攻上要多傳球打得團結一點。」

（左）盧峻翔和東京電擊提布斯海。（記者粘藐云攝）

提布斯海。（東超提供）

岸本隆一。（東超提供）

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