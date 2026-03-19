自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東超季後賽》東京電擊鎖定盧峻翔！琉球一哥岸本隆一親授怎麼對付他

2026/03/19 13:42

盧峻翔。（東超提供）盧峻翔。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿明天4強賽將對決日本東京電擊，今天記者會上，陣中混血後衛提布斯海（Kai Toews）特別點名對於「夜王」盧峻翔印象深刻，他笑說，已經先和琉球黃金國王球員岸本隆一討論該怎麼對付他。

東京電擊這季小組賽以分組第1直接收下4強門票，明天將和領航猿正面過招。對於領航猿這支球隊，東京電擊總教練阿多梅蒂斯 （Dainius Adomaitis）認為，領航猿是支很好的球隊也非常團結，很難去選出特定要關注的球員，「但對我們來說，明天一定要打得很好才有機會。」

提布斯海也和總教練有一樣看法，但提到有印象的球員，他點名盧峻翔，「他們是很完整的球隊，我也有看他們去年對廣島還有琉球的比賽，不管是攻防都很有一套的隊伍。球員當中最有印象的還是盧峻翔，他是個很厲害的球員，場上攻守都做得不錯。」

提布斯海笑說，已經和岸本隆一討論了一下該怎麼對付領航猿，岸本隆一則幽默笑說：「如果要選一個球員的話，盧峻翔真的是很強的球員，但他們的外援也很不錯，我們有分享了一下對策，如果明天東京贏的話，那我也算有點貢獻。」

琉球國王上季在4強和這季小組賽已3度和領航猿交手，琉球總教練桶谷大親自解析該如何對付，他認為，除了盧峻翔外也要提防白曜誠，「他們是防守很強的球隊，但也不是沒有破綻，進攻上要多傳球打得團結一點。」

（左）盧峻翔和東京電擊提布斯海。（記者粘藐云攝）（左）盧峻翔和東京電擊提布斯海。（記者粘藐云攝）

提布斯海。（東超提供）提布斯海。（東超提供）

岸本隆一。（東超提供）岸本隆一。（東超提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中