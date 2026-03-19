自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》連莊戰績第一卻無預警掰了教練 今終於宣布新主帥

2026/03/19 14:26

簡偉倫（連莊提供）簡偉倫（連莊提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPVL連莊先前無預警與陳品丞分道揚鑣，今正式宣布延攬具備多年企業聯賽資歷與國家隊經驗的簡偉倫，擔任球隊執行教練，期盼藉由其豐富經歷與專業，進一步提升球隊整體戰力與競爭力。

簡偉倫過去長期活躍於企業排球聯賽，並曾入選國家隊，在場上累積深厚實戰經驗。退役後投入教育領域，現任教於國立臺中科技大學。本次以借調兼職方式加入連莊，在不影響校內教學工作的前提下參與球隊訓練與賽務運作，校方亦對此安排表達高度支持，展現對體育發展的重視。

對於此次加盟，簡偉倫表示，初期曾考量教職與球隊工作的時間分配問題，但在與球團充分溝通後，最終決定以兼顧雙方的方式投入球隊，盼能在有限時間內提供實質幫助，為連莊注入不同面向的能量。

臺中連莊成立至今已累積四年基礎，在默契與體系上具備一定優勢，日前以例行賽36勝4負戰績封王，持續以穩健步調朝總冠軍目標邁進。但聯盟整體競爭強度持續提升，各隊外援實力突出，近期戰況愈趨激烈，簡偉倫表示：「未來將著重於戰術多元化與臨場應變能力提升，並強化團隊黏著度，特別是在攔網與防守系統上進行調整，提升整體防守強度，降低對手得分效率。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中