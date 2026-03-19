足球》伊朗足協：沒要抵制世足賽 但不要在美國比賽

2022年9月1日，伊朗足協主席塔吉（右）與德黑蘭市長札卡尼出席在德黑蘭舉行的國際足球總會（FIFA）的獎盃揭幕儀式。（路透檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕伊朗足球協會主席塔吉（Mehdi Taj）18日表示，伊朗國家足球隊正持續備戰世界盃足球賽；即便伊朗隊不想前往美國出賽，也無意退出世足賽。

根據伊朗法斯通訊社（Fars News Agency），塔吉是在靠近土耳其的邊境關卡迎接稍早前往澳洲出賽的伊朗女足隊返國時，做上述表示。塔吉說，伊朗國家隊正在土耳其集訓，還將在土耳其打2場友誼賽…「我們抵制美國，但不抵制世足賽。」

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本屆世足賽賽事時間為今年6月11日到7月19日，比賽地點是美國、加拿大與墨西哥；伊朗很早就取得參加本屆世足賽的資格，但自今年2月底美國與以色列聯手攻擊伊朗、伊朗也做出反擊以來，伊朗隊是否仍會出賽，就被打上問號。

伊朗國家足球隊的全部3場首輪小組賽，原定都是在美國打；但塔吉16日表示，伊朗足球協會（FFIRI）正與國際足球總會（FIFA）協商，希望將伊朗隊的比賽地點移至墨西哥。

伊朗足球隊本月稍後將在土耳其安塔利亞（Antalya）參加1場4國邀請賽，賽事包括27日對戰奈及利亞，以及4天後迎戰哥斯大黎加。該邀請賽原本在約旦舉行，但因近日中東衝突被迫移師土國。

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