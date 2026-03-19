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路跑》台北101垂直馬拉松3/20開放報名 賈永婕穿消防隊服參賽有目標

2026/03/19 16:03

101垂直馬拉松3/20開放報名（記者吳孟儒攝）101垂直馬拉松3/20開放報名（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北101垂直馬拉松將於5月9日登場，董事長賈永婕也將身著消防員隊服參賽，目標1小時完賽，她說：「真的是用做汗蒸幕的心情去攀爬！」

台北101垂直馬拉松將於週五中午12點開放報名，今天記者會上首度亮相的賽事宣傳影片，由賈永婕攜手雙北消防員共同拍攝，傳遞城市生活之所以能安穩運轉，背後有消防英雄的日常備戰、時刻守護的核心精神。消防員平日進行的肌耐力、負重與攀爬等訓練，與垂直馬拉松的備戰內容高度契合；他們在賽場上全力以赴的身影，正如同第一線執勤時所展現的專業與堅持。

賈永婕今天和消防隊員在記者會亮相，她表示，今年將以不同以往的方式參賽，挑戰穿著消防隊員出勤裝備攀登101大樓，從1樓爬至88樓，希望透過親身體驗，感受消防員在高樓救災時的辛勞，畢竟他們在救災是不可能搭電梯。

雖然平常有在重訓、跑步，賈永婕表示，負重爬101是很不一樣的挑戰，最困難之處就在於耐熱，還有爬梯會讓心率飆升，對體能成為一大考驗，屆時補水很重要，不能像之前都沒喝水，避免出現脫水的狀況。

過去2次都在30分鐘內完賽，賈永婕今年將身穿消防隊服與其他20位雙北消防員一起參賽，她表示，希望今年能全程都穿著裝備，若能以1小時內完賽就算達成目標。

101董事長賈永婕（記者吳孟儒攝）101董事長賈永婕（記者吳孟儒攝）

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