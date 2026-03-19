自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》迎接洛杉磯奧運新變革 國際桌總明年將首辦雙打世界盃

2026/03/19 16:12

國際桌總明年將舉辦雙打世界盃，去年世錦賽勇奪男雙銀牌的林昀儒（左）、高承睿能否再度攜手，備受矚目。（取自ITTF官網）國際桌總明年將舉辦雙打世界盃，去年世錦賽勇奪男雙銀牌的林昀儒（左）、高承睿能否再度攜手，備受矚目。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／台北報導〕為了和2028年洛杉磯奧運接軌，國際桌總今天宣布，明年2027年將舉辦第一屆雙打世界盃（ITTF Doubles World Cup），比賽項目包括男子雙打、女子雙打及混合雙打，這也意味洛杉磯奧運桌球比賽的6個項目，都將擁有相對應的世界盃。

2年後的洛杉磯奧運桌球項目將迎來重大變革，取消男子、女子團體賽，增設混合團體賽，男子雙打和女子雙打也自2004年雅典奧運後首次重返奧運，加上男、女單打及混雙，總金牌數增至6面，創下史上最多。不過，目前只有男、女單打的世界盃及2023年創辦的混合團體世界盃。

國際桌總主席索林表示，「雙打將重返奧運，而ITTF雙打世界盃正是我們迎接這一刻的方式，讓世界頂尖的雙打選手獲得他們應得的世界盃舞台，並為通往洛杉磯鋪路。」

台灣過去在世界桌球錦標賽雙打賽共奪下1金、2銀、4銅，男雙方面，直拍組合蔣澎龍/張雁書在2001、07年兩度摘銅，莊智淵/陳建安則在2013年世錦賽為台灣奪下第一面世錦賽金牌。去年，新生代的林昀儒/高承睿更連退兩組中國組合，直到決賽才敗給日本的戶上隼輔/篠塚大登，收下銀牌。

混雙方面，蔣澎龍/陳靜在1997年獲得銅牌，陳建安/鄭怡靜在2017年摘下銀牌，鄭怡靜在2021年改和林昀儒搭檔也獲得銅牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中