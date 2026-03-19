桌球》迎接洛杉磯奧運新變革 國際桌總明年將首辦雙打世界盃

國際桌總明年將舉辦雙打世界盃，去年世錦賽勇奪男雙銀牌的林昀儒（左）、高承睿能否再度攜手，備受矚目。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／台北報導〕為了和2028年洛杉磯奧運接軌，國際桌總今天宣布，明年2027年將舉辦第一屆雙打世界盃（ITTF Doubles World Cup），比賽項目包括男子雙打、女子雙打及混合雙打，這也意味洛杉磯奧運桌球比賽的6個項目，都將擁有相對應的世界盃。

2年後的洛杉磯奧運桌球項目將迎來重大變革，取消男子、女子團體賽，增設混合團體賽，男子雙打和女子雙打也自2004年雅典奧運後首次重返奧運，加上男、女單打及混雙，總金牌數增至6面，創下史上最多。不過，目前只有男、女單打的世界盃及2023年創辦的混合團體世界盃。

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國際桌總主席索林表示，「雙打將重返奧運，而ITTF雙打世界盃正是我們迎接這一刻的方式，讓世界頂尖的雙打選手獲得他們應得的世界盃舞台，並為通往洛杉磯鋪路。」

台灣過去在世界桌球錦標賽雙打賽共奪下1金、2銀、4銅，男雙方面，直拍組合蔣澎龍/張雁書在2001、07年兩度摘銅，莊智淵/陳建安則在2013年世錦賽為台灣奪下第一面世錦賽金牌。去年，新生代的林昀儒/高承睿更連退兩組中國組合，直到決賽才敗給日本的戶上隼輔/篠塚大登，收下銀牌。

混雙方面，蔣澎龍/陳靜在1997年獲得銅牌，陳建安/鄭怡靜在2017年摘下銀牌，鄭怡靜在2021年改和林昀儒搭檔也獲得銅牌。

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