自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》開季二刀流劍指首座塞揚獎 大谷翔平只在乎一件事

2026/03/19 16:25

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季將以投打二刀流身分迎接開季，本季有望爭奪個人首座塞揚獎殊榮。對此，大谷強調團隊成就高過一切。

「投手大谷」本季首度在熱身賽先發，對戰巨人主投4.1局無失分，飆出4次三振，最快球速達99.9英哩（約160.7公里）。對於大谷的表現，總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚進度遠超去年開季，他很清楚準備新賽季需要做什麼。大谷預計下一場登板將是對戰洛杉磯天使隊的熱身賽，「我不確定他下次會投滿5局還是6局，但我相信他會以最完美的狀態迎接開季。」羅伯斯說道。

大谷翔平的投球局數將會影響道奇開季名單的規劃，如果他初期只能投短局數，球隊可能要放入多名長中繼的投手。現在，道奇或許能在開季維持傳統的5人輪值，並在需要時才加入第6位先發投手。對於大谷而言，能以正常先發投手的工作量展開塞季，或許能助他寫下職業生涯最佳的投球賽季。他至今僅在2022年達到防禦率王的規定局數，當時他創下生涯新高的166局與28場先發。若是今年投球局數達標的話，競爭塞揚獎的夢想將變得更現實。

道奇隊今年的終極目標是完成三連霸王朝偉業，大谷翔平對此表示：「我認為更重要的是，保持彈性與調整能力，並始終把團隊目標放在心中，而不是只專注於自己要投多少場先發。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中