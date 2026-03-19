MLB》開季二刀流劍指首座塞揚獎 大谷翔平只在乎一件事

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季將以投打二刀流身分迎接開季，本季有望爭奪個人首座塞揚獎殊榮。對此，大谷強調團隊成就高過一切。

「投手大谷」本季首度在熱身賽先發，對戰巨人主投4.1局無失分，飆出4次三振，最快球速達99.9英哩（約160.7公里）。對於大谷的表現，總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚進度遠超去年開季，他很清楚準備新賽季需要做什麼。大谷預計下一場登板將是對戰洛杉磯天使隊的熱身賽，「我不確定他下次會投滿5局還是6局，但我相信他會以最完美的狀態迎接開季。」羅伯斯說道。

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大谷翔平的投球局數將會影響道奇開季名單的規劃，如果他初期只能投短局數，球隊可能要放入多名長中繼的投手。現在，道奇或許能在開季維持傳統的5人輪值，並在需要時才加入第6位先發投手。對於大谷而言，能以正常先發投手的工作量展開塞季，或許能助他寫下職業生涯最佳的投球賽季。他至今僅在2022年達到防禦率王的規定局數，當時他創下生涯新高的166局與28場先發。若是今年投球局數達標的話，競爭塞揚獎的夢想將變得更現實。

道奇隊今年的終極目標是完成三連霸王朝偉業，大谷翔平對此表示：「我認為更重要的是，保持彈性與調整能力，並始終把團隊目標放在心中，而不是只專注於自己要投多少場先發。」

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