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日職》「下剋上」更難了！季後賽改制 聯盟冠軍最多保送2勝

2026/03/19 16:50

日職》「下剋上」更難了！季後賽改制 聯盟冠軍最多保送2勝軟銀去年擊敗阪神，奪得隊史第12座日本大賽冠軍。（資料照，產經新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒聯盟今天宣布，本季起季後賽「高潮系列賽（CS）」的制度進行部分變更，主要針對決勝輪，為了捍衛聯盟冠軍的權威，將現行的保送1勝的優勢增加至2勝，這讓「下剋上」的經典戲碼在決勝輪更難出現。

日本職棒的高潮系列賽決勝輪採6戰4勝制，給予聯盟例行賽第1名的球隊1勝優勢，但針對勝率不足5成的球隊進軍季後賽的情況，日本職棒會長榊原定征在1月初開工時曾暗示將修改規則：「必須採取某種限制，這算是一種不利條件，雖然如果他們還是贏球也沒辦法，但確實有必要採取對應措施。」

日本職棒聯盟今天宣布，從本賽季起若例行賽勝率未達5成的球隊，或是落後聯盟第1名達10場勝差以上的球隊，若是打進高潮系列賽決勝輪，聯盟冠軍隊伍所擁有的保送勝優勢，將從現行的1勝增加為2勝。

如果出現決勝輪保送2勝的情況，賽程將改為7戰5勝制，這項改動使得例行賽第2、3 名球隊晉級日本大賽的難度變得更加嚴苛。此外，若同時符合「勝率不滿5成」與「勝差10場以上」兩項條件，保送優勢仍維持2勝，不會累加至3勝。

日職聯盟事務長中村勝彥對此表示：「與上位球隊的差距將變得更加重要，我們認為這能進一步尊重聯盟冠軍的價值，也有助於維護日本一的權威性。」

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