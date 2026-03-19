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UBA》王威翔率「三劍客」發威 台藝大打敗輔大收複賽首勝

2026/03/19 16:53

臺灣藝大王威翔。（記者陳志曲攝）臺灣藝大王威翔。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強持續在台北體育館進行，台灣藝大今靠「三劍客」徐堂琪、王威翔、飛尼克斯聯手發威，以74：66打敗輔仁大學，收下複賽階段首勝。

輔大昨以67：70惜敗國立體大，吞下複賽首敗，台藝大則在8強苦吞2連敗，仍在尋求複賽首勝，兩隊在預賽交手，輔大以78：70拿下勝利。

台藝大昨30分差不敵虎科，今開賽有備而來，首節多點開花取得20：15領先，次節一度被輔大以10：6攻勢反超，不過很快回神，仍帶著36：35些微優勢進入下半場。

易籃後，台藝大火力升溫，飛尼克斯單節獨攬9分，攜手王威翔、徐堂琪飆分，一度將領先擴大至雙位數，帶著60：52領先進入決勝節，輔大末節倒數4分11秒林哲宇地三分彈追到63：68，接著張翌鋒出現違反運動精神犯規，輔大追到65：68，關鍵時刻徐堂琪、王威翔再度跳出來助隊拉開差距，台藝以8分差收下勝利。

王威翔攻下全隊最高18分，另傳出5助攻，達成UBA生涯300助攻，成為繼陳懷安後隊史第2人，徐堂琪17分、11籃板，飛尼克斯14分、11籃板，輔大以李盛新17分最佳。

臺灣藝大徐堂琪。（記者陳志曲攝）臺灣藝大徐堂琪。（記者陳志曲攝）

臺灣藝大飛尼克斯（中）。（記者陳志曲攝）臺灣藝大飛尼克斯（中）。（記者陳志曲攝）

輔仁大學李盛新。（記者陳志曲攝）輔仁大學李盛新。（記者陳志曲攝）

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