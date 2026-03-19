經典賽》Team Taiwan！把東京巨蛋變主場 台灣隊與球迷感動日本記者

台灣應援團帶動應援。（資料兆，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽C組預賽雖然已經落幕，但台灣隊在東京巨蛋寫下的感動仍持續發酵。日本《產經體育》記者依田雄太撰文指出，台灣的應援讓東京巨蛋從客場變成主場，以及台灣隊在陷入絕境時所展現的韌性，都讓他深受感動。

經典賽期間東京街頭滿是台灣球迷，台灣對日本、南韓、澳洲、捷克依序為4萬2314人、4萬0584人、4萬0523人、4萬0522人，場均高達4萬0986人，把東京巨蛋打造成「台北大巨蛋2.0」，台韓、台澳、台捷戰全主場應援聲勢非常驚人，讓國手們感動不已，同時也震撼了日本媒體。台灣隊長陳傑憲曾說道，「雖然經典賽我們的成績沒辦法讓世界看見台灣，但我們的球迷讓世界看到台灣應援是這麼大聲、有活力，謝謝球迷把東京巨蛋當成是自己的主場。」

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日本《產經體育》記者依田雄太撰文分享，台澳大戰有高達7成的觀眾為台灣球迷，他們將經典的「台式應援」完美移植至東京，種類豐富的加油歌與啦啦隊熱舞，讓整座球場充滿了國際大賽特有的沸騰氛圍。

儘管台灣隊這次以2勝2敗在預賽止步，但在延長賽以5：4擊敗南韓，仍成為感動全台球迷的經典戰役。依田指出，身著台灣球衣的男女老少在現場相擁而泣，那一幕深刻打動了日本媒體，更有台灣記者表示，自12強奪冠後，國內棒球熱潮已達巔峰，經典賽的盛況更是別具一格。

依田雄太認為，經典賽已成為象徵國家認同的最高殿堂，由於日本隊本屆賽事在8強止步，加上國內無線電視未提供完整轉播，日本國內的狂熱度不如預期。然而，他強調必須記錄下台灣隊在逆境中創造的感動：「台灣隊訴說了棒球這項運動擁有的無限可能性，即便是在異國土地，他們依然證明了經典賽已在世界各地深深紮根。」

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