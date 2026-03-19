UBA》「好好打球！」金句提醒球員被讚爆 葛記豪：每個教練都會這麼做

臺灣藝大教練葛記豪。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣藝大總教練葛記豪日前在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強首戰，在子弟兵張翌鋒與政治大學外籍生波波卡發生肢體衝突時，於場邊提醒球員要好好打球，不要出現不應該的動作，相關影片隨後引發討論，葛記豪今表示，這是學生籃球教練都會做的事。

台藝大首戰以79：86惜敗衛冕軍，比賽進行到末節倒數6分48秒，張翌鋒與波波卡在卡位時發生肢體衝突，最後兩人都吞下違反運動精神犯規，葛記豪在裁判檢視畫面時提醒張翌鋒，「如果你們被欺負我絕對替你們講話，不要去搞這些小動作，好好打球，我剛剛沒看到，如果是你自己的錯，等一下去跟威哥（和波波卡）道歉，這不是示弱，不應該的動作就不應該有。」在收音相當清晰下，這番言論也隨後在社群引起盛讚。

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葛記豪今對於上述提醒表示，這是所有教練都會做的事，「只是剛好這次發生在翌鋒身上，他很好鬥，我們也確實需要他，畢竟他才195公分要扛中鋒，就是要好鬥，但多餘的動作就是不要有，大家都是靠籃球吃飯，傷害了別人真的冷靜下來也會於心不忍。」

葛記豪語重心長表示，學生籃球就是要讓球員知道該做什麼、不該做什麼，「很多人都跟我說波波卡的動作比較大，這不是動作比較大的問題，是翌鋒先用胸口去頂他，我覺得所有的事情都是有原因的，如果你出社會後沒事就嗆人家，被打就是你活該了，如果今天是他被欺負，我們當教練的當然不會讓球員被欺負，但如果今天是你錯，壓著你也要跟人家道歉。」

葛記豪還透露，張翌鋒日前在友誼賽也曾與波波卡發生衝突，兩人先前已經有過恩怨，就連球隊在菲律賓移地訓練的時候也有過多的肢體動作，「這是他要成長的地方，好鬥但不能有危險動作。」

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