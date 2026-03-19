UBA》王威翔生涯300助攻達陣 葛記豪傳授所學也盼愛徒開心打球

臺灣藝大教練葛記豪（右）提醒王威翔（左）注意事項。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣藝大今靠「三劍客」徐堂琪、王威翔、飛尼克斯聯手發威，在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強，以74：66打敗輔仁大學，收下複賽階段首勝，主控王威翔達成UBA生涯300助攻里程碑，控衛出身的總教練葛記豪對愛徒有很深的期許。

王威翔今賽前累積298次助攻，今面對輔大貢獻全隊最高18分，另傳出5助攻，達成UBA生涯300助攻里程碑，成為繼陳懷安後隊史第2人。

請繼續往下閱讀...

在葛記豪眼裡，王威翔總是把自己逼到喘不過氣，「他給自己設定太高，需要幫他減壓，但昨天我跟他說壓力不要那麼大，他又沒了攻擊性，我說『沒關係，這本來就是你的課題。』」

葛記豪表示，今天王威翔在場上把破壞與控場拿捏得非常好，也希望他能持續進步，他也表示，希望這四年能把自己的所學全數傳授給王威翔，「但我也跟他說，『如果沒做到，也不要壓力那麽大，如果你4年就學會我10年的東西，那我不就白混了。』他很求好心切，還是希望他開心打球，打籃球明明是那麼開心的事。」

王威翔指出，從葛記豪身上學到很多，最重要的一點就是耐心，「這是高中與大學最大的不同，高中就是衝，但大學要學會掌控節奏。」至於達成300助攻里程碑，王威翔表示，助攻也是來到台藝學到最多的地方，「教練希望我在得分之餘也能找到隊友，讓隊友打得更活，有這個里程碑也要謝謝隊友有把那些球投進。」

對於是否總是給自己太大壓力，王威翔則說，「因為我在團隊算是比較有經驗的人，高中就有大賽經驗，我就覺得會需要多負起一點責任，有時在場上會覺得喘不過氣，認為什麼事都要自己扛，教練就會開導我。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法