MLB》春訓累積9局無安打飆17K 勇士大物進步神速有望進開季輪值

富恩特斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士20歲大物右投富恩特斯（Didier Fuentes）在今年春訓表現令人驚豔，出賽3場無失分，更未讓對手敲出安打，有望擠進勇士先發輪值。

富恩特斯去年在勇士農場排名第12位，由於先發投手戰力短缺，季中曾首度升上大聯盟支援，但卻慘遭震撼教育，先發4場苦吞3敗，大聯盟生涯首勝未能開張，累積13局挨6轟失20分，防禦率高達13.85，7月9日後就被下放至小聯盟3A，之後接連降至2A和高階1A。

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不過富恩特斯進步神速，直球速度上升，滑球也比以前投得更加犀利，今年球隊農場排名躍居第3，並在大聯盟春訓的表現技驚四座，出賽3場共投9局，面對27人連續解決26人，唯一的漏網之魚是首位打者，靠著觸身球保送上壘，富恩特斯還飆出17次三振，目前仍未讓對手敲出任何安打，防禦率依舊是完美的0。

「去年投得很痛苦，因為我懂的不多，」富恩特斯說，但現在感覺很舒服，尤其是完整參與了春訓，如果能繼續保持這種感覺，相信自己會投出好成績。

史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）與瓦德雷普（Hurston Waldrep）預計缺陣至6月底甚至7月，勇士隊開季很需要先發投手，由於富恩特斯已在40人名單中，他的順位可能排在農場第2的瑞奇（JR Ritchie）之前。

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