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桌球》日本T聯賽新竹開幕戰對戰組合揭曉 林昀儒、鄭怡靜主場出擊

2026/03/19 19:10

台灣一哥林昀儒將率領木下東京隊來台參加海外開幕戰。（取自日本T聯賽臉書）台灣一哥林昀儒將率領木下東京隊來台參加海外開幕戰。（取自日本T聯賽臉書）

〔記者許明禮／台北報導〕2026-2027年日本T聯賽海外開幕戰，7月25日下午2點將在新竹縣立體育館盛大登場，官方今天公布對戰組合，男子組開幕戰將由台灣一哥林昀儒領軍的木下東京隊迎戰上季冠軍TT彩玉；女子組則由台灣一姐鄭怡靜所屬的木下神奈川對上名古屋。

這次日本T聯賽破天荒的海外開幕戰是由台灣桌球品牌「蛋牌the egg」提出邀請，被定位為日本T聯賽向海外擴展的第一步，另一方面，也是看中林昀儒和鄭怡靜在國內的超人氣。

世界排名第7的林昀儒在2025-2026賽季繳出單打7戰全勝、雙打6勝0敗的完美戰績，幫助木下東京以17勝8負登上例行賽排名第一，直接晉級決賽，將和金澤、TT彩玉的勝方爭奪冠軍。

木下東京除了林昀儒，還有世界排名第8的日本新星松島輝空、吉村和弘、川上流星及剛加盟的19歲台灣小將張佑安。TT彩玉則由世界排名29的宇田幸矢領軍，其他還有木造勇人、神巧也、有延大夢及南韓新秀吳晙誠。

木下神奈川同樣星光熠熠，包括日本一姐張本美和、長崎美柚、平野美宇，及強力外援朱雨玲、鄭怡靜，本季例行賽獲得第2名，僅次於日本生命。例行賽排名第4的名古屋由世界排名23的木原美悠掛帥，加上「姊妹檔」小鹽遙菜、小鹽悠菜，及去年世大運混雙金牌出澤杏佳等好手。

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