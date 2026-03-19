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UBA》怎麼輸？菜鳥謝昀達飆生涯新高23分 政大力退虎科跨季68連勝

2026/03/19 19:35

政治大學謝昀達拿下全隊最高分。（記者陳志曲攝）政治大學謝昀達拿下全隊最高分。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍政治大學今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強，在大一新秀謝昀達生涯新高23分領軍下，以97：64打敗虎尾科大，跨季68連勝到手，續朝6連霸邁進。

政大今打完首節還以21：23落後虎科，但第二節就打出28：17反超，易籃後讓虎科兩節合計只拿下24分，成功延續連勝，菜鳥謝昀達替補上陣12投9中，包括外線5投4中，拿下UBA生涯新高23分，宋昕澔15分，虎科以楊程恩13分最佳。

政大總教練陳子威表示，複賽打8天7戰，體能調配對球員來說很重要，前面這三場比賽都讓主力球員上場約20分鐘，對接下來的賽程會較大的幫助，首節拉鋸主要是因為調配球員體能，上半場就讓多一點選手上場。

陳子威指出，這三場從團隊的助攻數可以看到球隊的進步，大家更知道如何合作、傳導球，政大首戰面對台灣藝大傳出14次助攻，昨與中信學院為19次助攻，今傳出26次助攻，「第一場就打得比較不像我們的球風，大家有愈來愈知道如何打球，後面的比賽每一隊都不好打，這3場看起來狀態有愈來愈好。」

政治大學宋昕澔。（記者陳志曲攝）政治大學宋昕澔。（記者陳志曲攝）

虎尾科大楊程恩。（記者陳志曲攝）虎尾科大楊程恩。（記者陳志曲攝）

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