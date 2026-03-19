UBA》「政大周湯豪」謝昀達挑戰接班宋昕澔 「現在1對1都被他電爆」

謝昀達。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍政治大學今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強以97：64打敗虎尾科大，菜鳥謝昀達轟下生涯新高23分，總教練陳子威盼他未來能接班宋昕澔畢業離隊的火力空缺。

來自光復高中的謝昀達預賽階段場均拿下7.3分，今替補上陣手感火燙，12投9中，包括外線5投4中，拿下生涯新高23分，另有5籃板。

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陳子威指出，謝昀達一直是球隊重點栽培對象，進攻端就是要銜接宋昕澔在得分端的重任，這次在複賽階段也特別安排兩人住同一間，「他也是U18的選手，今天看到他有這樣的表現，也要給予肯定，希望他能繼續加油，他現在最大的問題應該是要對自己更有信心，逆境的時候比較會害怕出手，希望他能展現『殺手心態』。」

今天寫下生涯新高，謝昀達淡淡表示，前面兩場8強賽感受下來，並不覺得特別緊張，「今天就是順順打，也沒想過會拿這麼多分，我就是做好該做的事，大膽出手。」

謝昀達表示，來到大學後學到最多的是球場上的判斷能力，對於總教練希望他展現「殺手心態」，他則說，「前面幾場比賽有時候會畏畏縮縮，但教練團對我都很有信心。」

這次在複賽階段與宋昕澔當室友，謝昀達表示，會向學長請教進攻手段，以及面對低潮時如何調適等等，還透露幾乎每天訓練結束都會找宋昕澔一對一，「都被電爆，就是當挑戰，目前大概1勝十幾敗，我要學的還很多。」

至於被期待要在UBA強權政大接班宋昕澔，謝昀達表示，「沒有這些壓力就不會進步，就算不是在政大，也是要扛下這些責任，這不管在哪裡都會遇到。」

陳子威今賽後不忘虧謝昀達的髮型像周湯豪，謝昀達也回應「滿像的」，更說是「帥度像」，也欣然接受「政大周湯豪」這個稱號，「偶爾提一下就好。」

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