東超季後賽》對決東京電擊國手提布斯海 李家慷提出看法

李家慷。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿明天晚間8點半在東亞超級聯賽4強賽要對決勁敵日本東京電擊，領航猿陣中「大鎖」李家慷也有機會對位對方的混血後衛提布斯海，他分析，必須限制對方出手，並且讓他無法做好團隊組織。

李家慷上季在PLG摘下年度進步獎、年度第六人、年度第一隊和年度防守第一隊4大獎，這季表現依舊很有競爭力，進攻數據持續進步。連兩季登上東超4強舞台，李家慷認為，身體素質上進步較多，「心理上的成熟度有所成長，我覺得我今年狀態是滿好的。」

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李家慷在6強首戰繳出5分、2助攻，他說：「昨天個人得分雖然沒這麼多，但大家面對首爾SK騎士這場又打得更團隊一些，我個人身體、心理狀態也都調整得很好，我會繼續注重在防守上。」身為球隊大鎖，他也有機會和擁有國手資歷的混血後衛提布斯海對位，而提布斯海是2024巴黎奧運日本隊國手，他也曾來過台灣參與台北世大運、瓊斯盃等，台灣球迷對他並不陌生。

提到這名球員，李家慷說：「我覺得就是限制他出手，讓他比較難去做一些團隊組織，不要輕易讓他們整個團隊流暢起來。」他認為，東京電擊跟琉球黃金國王的球風不太一樣，「相對比較快，跟我們有點類似。」

盧峻翔。（東超提供）

陳將双。（東超提供）

盧峻翔。（東超提供）

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