東超季後賽》領航猿今和東京電擊搶決賽門票 盧峻翔：一定要拿到冠軍

盧峻翔。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿今天晚間8點半在東亞超級聯賽4強賽要和東京電擊爭奪冠軍賽門票，陣中一哥「夜王」盧峻翔在對日本比賽中都有突出表現，因而頗受日本媒體矚目。他也把這份關注轉化成動力，希望把自己準備好，打出好表現回饋球迷，並且把責任扛起，他喊話這次球隊志在必得，要拿下冠軍。

領航猿上季在東超冠軍戰和廣島蜻蜓激戰到最後落敗，當時在最後關頭失誤令盧峻翔自責不己。提到上季在澳門出賽的經驗，他認為，一切都很新鮮，「但也讓我知道，我們的實力還沒辦法拿到冠軍，這些都成為我的經驗跟養分，今年我們也志在必得，一定要拿到冠軍。」

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盧峻翔近年成為台灣男籃重點成員之一，比較起國家隊和在母隊的差異時，他說：「打國際賽時，我不算是一個非常主力的球員，但在領航猿較算是較為核心，在國家隊時，大家都是很棒的球員，要怎麼彼此信任、打得很團隊，怎麼把自己展現出來，這是比較重要的部分；至於我在本土聯賽，大家會認為我是主力球員，會有比較多責任跟目光，我也要去把責任扛下來。」

這次晉級到4強，面對3支日本職業隊夾殺，盧峻翔認為，日本球隊都打得非常團隊， 比賽還沒到最後一秒鐘都不能鬆懈。而他也對於琉球黃金國王一哥岸本隆一表現印象深刻，「因為上次小組賽在沖繩被逆轉輸球，他在球場上展現他的能力跟穩定性是我需要去學習的地方，他在場上表現也非常沉穩。」

面對大批日本媒體和球迷關注，盧峻翔表示，很開心因為東超讓更多日本球迷知道自己，但不準備好也無法繳出好表現回饋給球迷，但他也不諱言，確實沒想過有天會受到這樣大量的關注，會盡全力去保持自己狀態。

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