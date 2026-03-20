網球》納達爾後最年輕大師賽開胡 17歲庫阿梅在邁阿密寫紀錄

庫阿梅。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕庫阿梅（Moise Kouame）歷經3盤激戰，終以5：7、6：4、6：4扳倒美國對手什瓦伊達（Zachary Svajda），年僅17歲法國新星在邁阿密網賽男單爆冷開胡，也締造近23年來ATP千分等級大師賽最年輕獲勝的紀錄。

「太棒了，這是我第一次登上邁阿密大師賽會內舞台，真是很棒的地方。很高興今天能贏得比賽，希望以後還能贏更多。」本站與先前印地安泉同被譽為北美「陽光雙賽」，目前男單世界排名385的庫阿梅靠著外卡首度參戰，初登場面對暫居96席、會外賽殺入的強敵什瓦伊達，身高190公分的年輕菜鳥頂住佛州當地酷熱天氣與沉重壓力，全場12個被破發點中搶救10個，拉鋸2小時17分鐘逆轉出線，不但成為賽史年紀最小的贏家，也是2003年西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在漢堡之後最年輕大師賽奏捷的後起之秀。

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潛力十足的庫阿梅，過去都於較低等級賽事磨練，ATP巡迴賽首秀就喜開紅盤，也在2009年出生的後浪當中搶頭香，次輪即將挑戰捷克21種子萊赫卡（Jiri Lehecka），力爭延續黑馬之旅，「這是我首次經歷這一切，所以完全沒想到會是這樣，但事實就是如此。我得盡快適應，這給了我很大的信心，確信自己走在正確道路上，只需要繼續努力。」

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