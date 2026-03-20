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奧爾良大師賽》36歲周天成打敗前印尼一哥 8強碰19歲世青金牌

2026/03/20 07:06

周天成。（資料照）周天成。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天凌晨在超級300系列法國奧爾良羽球大師賽，以21：14、21：10打敗印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），本季繼印尼大師賽後再度晉級BWF世界巡迴賽男單8強。

36歲的周天成本季狀態下滑，前6站巡迴賽有3站首輪出局，不過他沒有保世界排名積分的壓力，不僅世界排名高居第6，且世界排名第8的「左手重砲」林俊易短期也難以追近。

在奧爾良榮膺男單頭號種子的周天成，首輪以直落二拍下泰國選手王高倫，16強對手為曾高居世界排名第2的金廷，他32強以22：20、21：5打退台灣選手廖倬甫。曾高居世界排名第2的金廷近年受傷勢影響，世界排名滑落至47，但他上週在瑞士公開賽打進4強，不容小覷。

遭遇老對手金廷，周天成開賽就連得5分，但金廷則是步步進逼甚至先以11：10領先進入技術暫停，不過小天暫停後又反超，並在13：13時打出一波8：1攻勢，成功先聲奪人。金廷在第2局仍無法找到方法破解周天成，也讓小天此仗打38分鐘就告捷，並把對戰改寫為7勝10敗。

周天成在8強將過招19歲中國小將胡哲安，雙方過去無交手紀錄，胡哲安為2024年世青男單金牌，這次奧爾良是他生涯首度挺進300等級8強。

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