經典賽》12強賽神勇、經典賽神隱？ 情蒐不應被過度「神話」

台灣隊。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕2024年台灣隊勇奪世界12強賽冠軍，當時24人組成的情蒐小組被高度讚揚，各種花式讚美令人目不暇給，彷彿棒壇神話、傳奇；然而，今年經典賽台灣隊情蒐小組同樣辛苦，提供的情蒐資訊就跟12強世界冠軍一樣完整，只是，最終台灣隊沒打進8強、名列第13，Team Taiwan情蒐團隊幾乎完全沒被媒體、球迷提起，彷彿不存在。

2024年12強賽台灣隊情蒐計畫，當時體育署補助款是1300萬，另補助組訓經費2500萬、保險費用300萬，由於台灣隊勇奪世界冠軍，24人情蒐小組名單也在奪冠後曝光，包括陳瑞昌、沈鈺傑、林宗毅、吳昇峰、周正雄、謝承勳、林瀚，他們被視為幕後英雄。

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為了備戰今年經典賽，運動部核定補助台灣隊情蒐計畫1600萬、組訓經費4550萬、保險費用757萬，合計近7000萬，各項補助款都比12強賽高出不少。

只是，台灣隊首戰澳洲慘遭完封，面對澳洲3左投A.威爾斯（Alex Wells）、奧拉克林（Jack O'Loughlin）、甘迺迪（Jon Kennedy）各投3局，台灣隊打線束手無策，全場只擠出3支安打，而且都是短程的一壘安打，團隊31支3、累計打擊率0.097，得點圈打擊率3支0，幾乎毫無攻勢可言，從這一刻開始，台灣隊情蒐小組就再也沒有被提起。

隔天更慘，台灣慘遭日本13：0提前在7局「扣倒」，22打數只敲出1支安打，團隊打擊率0.045，若非第6局張育成擊出安打，恐遭日本賞無安打比賽。預賽最終戰對南韓，台灣隊34打數敲7安，團隊打擊率也只有2成06，幸好張育成、鄭宗哲、「費仔」費爾柴德同場開轟，打下漂亮勝仗。

扣除大勝捷克，台灣對澳、日、韓3戰一共只拿下5分，合計87打數只敲出11安，打擊率0.126，這3戰得點圈有人12打數1安打，得點圈打擊率0.083，也因為打擊實在太慘了，這屆經典賽很少人談論台灣情蒐團隊，和12強世界冠軍風光大外宣有天壤之別。

經典賽情蒐補助費用高於12強賽，編制人數和12強賽差不多，情蒐資料其實相當完備；要強調的是，情蒐只是輔助工具，經典賽和12強賽面對的對手等級完全不同，台灣國手的能力、調整狀況、臨場應變能力也大不相同，兩大國際賽各項相關規定不一樣，例如12強賽台灣隊在比賽中「點飲料」，讓選手接收即時情蒐資訊快速應變，但經典賽管制十分嚴格，這樣的場面不可能出現，這點當然會有影響。

當年12強世界冠軍情蒐團對被吹捧上天，功勞被過度放大，彷彿沒有情蒐就不會打球，其實這是非常不正常的現象，也沒有大肆宣傳的必要性，國際賽國家隊情蒐工作唯有常態化、平常心去做才是正軌，比賽打得好不用過度誇讚，比賽打不好不用過多責備、檢討，因為球是球員在打，情蒐只是參考，無須患得患失。

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