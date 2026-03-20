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MLB》春訓極速狂飆166公里防禦率0.66！洋基火球「數學家」遭下放

2026/03/20 08:09

拉格朗日。（路透）拉格朗日。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕春訓表現極佳的洋基22歲火球大物右投「數學家」拉格朗日（Carlos Lagrange），今天被條紋軍宣布下放小聯盟訓練營，總教練布恩（Aaron Boone）坦言，這是一個很困難的抉擇。

多明尼加籍、身高6呎7吋（約201公分）的拉格朗日，目前是《MLB Pipeline》排名第79的大物新秀，上季主要在高A與2A出賽，24場拿下11勝8敗，120局狂飆168次三振，K9值高達12.6，防禦率3.53，ERA+106。

拉格朗日今年春訓出賽4場出賽，投13.2局飆出13次三振，另有4次保送，防禦率是相當出色的0.66；此外，拉格朗日的速球均速來到恐怖的100.2英哩，最快103.1英哩（165.9公里）。今天洋基宣布，將拉格朗日下放小聯盟訓練營，不過球團相信，這不會是本季最後一次在大聯盟看到這位火球大物。

「這是很難的決定，而在春訓開始前，我甚至不認為這會是一個需要討論的問題。他確實讓所有人都注意到了他，我很喜歡他現在的狀態。」總教練布恩表示，如果拉格朗日在本季初期，或是中、後段就能為洋基有所貢獻，他也毫不驚訝，同時對他持續成長與未來發展感到興奮。

儘管拉格朗日也有望以後援角色迅速登上大聯盟，但春訓的漂亮成績單再次證明他作為先發投手的超高天花板。布恩表示：「你現在就可以想像，他在某些角色中能帶來很棒的效率。他過去6週的表現，確實讓我們覺得他可能比我們想像中更接近大聯盟。」

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