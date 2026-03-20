經典賽》12強世界冠軍被拒於WBC12強門外 關鍵在這點

台灣隊。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2026年WBC世界棒球經典賽落幕，台灣在20支參賽球隊名列第13，團隊防禦率5.63排名第14，短期國際賽事投手表現扮關鍵要角，往往能決定球隊命運。

經典賽舉辦6屆以來，台灣團隊防禦率高達6.86，與世界前6強有很大一段差距，例如多明尼加防禦率2.06、波多黎各2.63、日本2.70，這3隊經典賽歷史勝率都超過6成67，另外，美國防禦率3.72、南韓3.86、委內瑞拉4.43，這3隊勝率都在6成出頭。

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台灣隊6屆經典賽都沒缺席，只是戰績僅7勝14敗、勝率3成33，整體表現不盡理想，團隊防禦率逼近7是關鍵因素，歷史勝率3成33與澳洲並列第13，剛好與這屆經典賽排名相同，兩隊同樣都拿7勝，12強世界冠軍被拒於WBC12強門外，顯見經典賽強度之高。

★過去6屆經典賽各國團隊防禦率

球隊 局數 失分 自責分 防禦率

多明尼加 301 87 69 2.06

波多黎各 341.2 111 100 2.63

日本 379.2 123 114 2.70

美國 363 166 150 3.72

南韓 268 121 115 3.86

委內瑞拉 318.2 171 157 4.43

台灣 177 140 135 6.86

★2026年經典賽各國團隊防禦率

球隊 防禦率

多明尼加 1.98

加拿大 2.00

波多黎各 2.60

澳洲 2.83

古巴 2.83

委內瑞拉 2.86

美國 3.00

巴拿馬 3.19

日本 3.35

義大利 3.50

墨西哥 4.22

哥倫比亞 4.50

英國 5.29

台灣 5.63

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