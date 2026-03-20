自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》冠軍戰平手僵局卻不見蹤影！美國火球守護神：我很想投但...

2026/03/20 08:34

米勒。（資料照，法新社）米勒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026經典賽落幕，本屆組成最強夢幻隊的美國隊，最終不敵委內瑞拉，連兩屆都只拿下銀牌。其中9局上平手時，卻不見火球終結者米勒（Mason Miller）身影，最終遭到逆轉，對此米勒今天受訪，也表達內心真實感受。

美國在8局下靠著（Bryce Harper）敲出2分砲追平比分，然而9局上美國隊卻沒有派出米勒，而是交給紅襪後援惠特洛克（Garrett Whitlock），他在該局被蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲出關鍵二壘安打失1分，這巨大的1分最終讓美國與冠軍擦身而過。

美國總教練迪羅薩（Mark DeRosa）賽後表示，沒讓米勒在9局平手局面登板關門，是為了尊重米勒的母隊教士，平手情況下不會讓米勒登板，如果美國取得領先才會讓他上場；然而賽前教士隊表示米勒可以登板，迪羅薩此言論也引發爭議。

米勒今天在教士春訓受訪時坦言：「我當然想投，但牛棚裡每個人都是整年在關鍵時刻承擔重任的投手。身為球員，我當然很想上場奮戰，但我絕非輕視他們的實力，那些登板的人都是取得無數成功的球員。比賽結束後，我也沒有任何批評之意。」

對於教士允許登板一事，米勒表示：「我原本以為不會被允許，賽前球團坦白告訴我，他們不希望我在5天內投3場，因為我8強、4強都投過了，但我還是很感激他們願意讓我在冠軍賽上場。但最後沒有機會登板，是有點失望。但我一開始就知道可能會有限制，所以並不訝異。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中