經典賽》冠軍戰平手僵局卻不見蹤影！美國火球守護神：我很想投但...

米勒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026經典賽落幕，本屆組成最強夢幻隊的美國隊，最終不敵委內瑞拉，連兩屆都只拿下銀牌。其中9局上平手時，卻不見火球終結者米勒（Mason Miller）身影，最終遭到逆轉，對此米勒今天受訪，也表達內心真實感受。

美國在8局下靠著（Bryce Harper）敲出2分砲追平比分，然而9局上美國隊卻沒有派出米勒，而是交給紅襪後援惠特洛克（Garrett Whitlock），他在該局被蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲出關鍵二壘安打失1分，這巨大的1分最終讓美國與冠軍擦身而過。

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美國總教練迪羅薩（Mark DeRosa）賽後表示，沒讓米勒在9局平手局面登板關門，是為了尊重米勒的母隊教士，平手情況下不會讓米勒登板，如果美國取得領先才會讓他上場；然而賽前教士隊表示米勒可以登板，迪羅薩此言論也引發爭議。

米勒今天在教士春訓受訪時坦言：「我當然想投，但牛棚裡每個人都是整年在關鍵時刻承擔重任的投手。身為球員，我當然很想上場奮戰，但我絕非輕視他們的實力，那些登板的人都是取得無數成功的球員。比賽結束後，我也沒有任何批評之意。」

對於教士允許登板一事，米勒表示：「我原本以為不會被允許，賽前球團坦白告訴我，他們不希望我在5天內投3場，因為我8強、4強都投過了，但我還是很感激他們願意讓我在冠軍賽上場。但最後沒有機會登板，是有點失望。但我一開始就知道可能會有限制，所以並不訝異。」

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