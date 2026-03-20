NBA》詹皇背靠背上陣 生涯1611場出賽追平聯盟歷史紀錄！

詹姆斯追平派瑞許的出賽紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前役客場踢館火箭的湖人，今日馬不停蹄地前往邁阿密挑戰熱火，賽前「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因為在飯店治療一整天的左膝關節炎，被列為出賽成疑，沒想到今天同樣先發上陣，更追平一項由「鐵人」派瑞許（Robert Parish）所創的紀錄。

今日是詹姆斯生涯的第1611場比賽，追平派瑞許在1997年退休前所創下的紀錄。派瑞許受訪時表示：「如果說有誰可以配得上這項鐵人紀錄，那我會說是詹姆斯。」

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派瑞許說道：「因為詹姆斯非常注重保養，他對健身的態度與攝取的食物，都跟我對待健身、飲食與保養的想法一致，所以這不僅是對我的證明，也是對詹姆斯保持長久競技狀態的證明。」

過去詹姆斯曾提到，「我一直都明白，如果你不能為隊友付出，你就無法成為一名領導者，也無法言行一致。我一直以來都以盡可能地為隊友提供幫助而自豪，每晚都上場比賽，並保持身體健康。

派瑞許在1996年打破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）所創下的1560場比賽，並在1997年退役前達到1611場，派瑞許曾經表示，他認為這項紀錄總有會被打破的一天，如今29年後，詹姆斯正式追平紀錄。

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