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中職》東洋風救富邦！林威助接受日媒專訪 一針見血曝台、日球員差距

2026/03/20 10:17

富邦悍將春訓開訓，領隊陳昭如、執行副領隊林威助授戰旗予日籍總教練後藤光尊。（資料照，記者廖耀東攝）富邦悍將春訓開訓，領隊陳昭如、執行副領隊林威助授戰旗予日籍總教練後藤光尊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將教練團今年吹起濃濃東洋風，原二軍總教練後藤光尊接掌兵符，成為隊史首位外籍教頭，並著手物色多位日籍教練，森野將彥擔任首席兼打擊教練、的山哲也捕手教練，酒井忠晴則是二軍總教練。球團副領隊林威助接受日媒訪問談到背後用意，更道出台灣球員與日職的差距。

林威助接受日媒《Full-Count》獨家專訪表示，引進日本教練的目的，是希望能教導球員日本式的細膩棒球。曾於日本就學、效力過日職阪神虎的他，回顧自己在日本的經驗指出，對於特定場面會出什麼暗號是可以預測的，因此能做好準備；而他回台後也曾任中信兄弟總教練，更深切感受台灣與日本球員在戰術理解上的差異。

「以前當總教練下達暗號時，選手常會發生失誤。」林威助透露，有時某些特定情境下的暗號其實是固定的，但球員卻常犯一些「怎麼會出這種錯」的失誤，即便下達助攻觸擊暗號也常失敗。「這讓教練也很難再去下戰術，我希望選手能了解，這個情況有這種戰術、這種得分方式，所以需要熟悉日本棒球的教練。」

林威助在效力中信兄弟時，在球技層面也感受到與日本的差距，「日本當時雖然能投到150公里的投手不多，但140公里後段也算快了。回到台灣看測速槍，140公里的也很多，但跟日本投手相比就是少了尾勁，球經過本壘板時會稍微下墜。」林威助認為，台灣投手在下半身、肩胛骨、髖關節的運用，可能與日本投手有所不同。

除了教練團以外，富邦悍將今年也有日本球員加入，除了上季就在的鈴木駿輔，日本社會人球隊ENEOS出身的左投阿部雄大也以育成洋將身分入隊。威助認為，日本球員帶來的影響不侷限於投手，「台灣捕手對配球的理解還不夠完整。我希望他們能學日本投手的思維，投完這球，下一球要怎麼投，也要傳達給捕手。」

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