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NBA》超狂！東契奇轟60分、詹皇大三元 湖人滅熱火8連勝

2026/03/20 10:53

東契奇與詹姆斯。（美聯社）東契奇與詹姆斯。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕連2天出賽沒有影響東契奇（Luka Doncic）的表現，繼昨天繳出40分準大三元數據，今天再攻下60分，寫下在湖人生涯新高，詹姆斯（LeBron James）也有19分、15籃板、10助攻的大三元，終場以湖人以134：126擊敗熱火，收下8連勝。

湖人近況不錯，過去連勝期間擊敗尼克、灰狼、金塊、火箭等強隊，東契奇的火燙表現功不可沒，他在連勝期間場均可攻下38.1分、9.1籃板、8助攻。

湖人今在開賽打得不盡人意，防守完全守不住熱火攻勢，讓對手在首節以63％投籃命中率，打出42：29的猛攻獲得領先，但東契奇和詹姆斯聯手在第2節轟下18分，率隊逼近比分，兩節打完追近到只有6分差距。

進入下半場，東契奇火力全開，10投6中含4顆三分球，獨拿19分，熱火火力下修到單節只拿23分，東契奇3節打完就取得40分，率領湖人以97：88後來居上。

在最後4分鐘僅握有4分差的關鍵時刻，東契奇再次挺身而出，先完成一次三分打，接著又命中中距離，而每當熱火再次逼近，東契奇總能在進攻有所貢獻，他在最後1分59秒開始投進2顆三分彈擴大比分，並於讀秒階段2投1中，達成60分紀錄，現場MVP聲浪也不絕於耳。

東契奇30投18中，包括9顆三分球，連兩場有至少40分演出，詹姆斯完成生涯第124次大三元，里維斯（Austin Reaves）有18分，史馬特（Marcus Smart）拿13分，湖人45勝25負，穩固西部老三。

艾德巴約（Bam Adebayo）斬獲熱火最高28分、10籃板， 赫爾羅（Tyler Herro ）21分， 鮑威爾（Norman Powell）20分，團隊共6人得分達雙位數，球隊仍吞2連敗。

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