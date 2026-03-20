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經典賽》前兩戰打擊率0.075 台灣隊嚴重熄火確實有必要檢討

2026/03/20 11:05

台灣隊。（資料照）台灣隊。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕上一屆經典賽台灣團隊打擊率3成17高居大會第二，也是隊史最佳數據，然而這屆大幅下滑至1成86創下史上新低，前兩戰對澳洲、日本都被完封，寫下連16局沒得分的隊史最慘紀錄，也是台灣隊無緣晉級8強的關鍵，這兩場比賽共只擠出4支安打，打線為什麼會如此低迷，實在值得檢討。

上一屆台灣隊主力打者鄭宗哲、張育成、吳念庭、江坤宇、吉力吉撈．鞏冠，這一屆都在，再納入12強世界冠軍主力林家正、陳晨威、林安可，還有混血好手費爾柴德助陣，即使首戰澳洲傷了隊長陳傑憲，打線仍具一定競爭力。

結果，這屆賽事林安可15支1慘吞4K，打擊率僅0.067，多次攻勢都斷在他這一棒，特別是對日本，第3局兩出局滿壘、第5局兩出局一、三壘有人，扛3棒的林安可都被三振瓦解攻勢，另外，吉力吉撈、林家正、江坤宇、陳晨威累計打擊率都不到2成。

關鍵絕對是首戰澳洲，面對3左投A.威爾斯（Alex Wells）、奧拉克林（Jack O'Loughlin）、甘迺迪（Jon Kennedy）各投3局，台灣隊打線竟然束手無策，全場只擠出3支安打，而且都是短程的一壘安打，團隊31支3、累計打擊率0.097，得點圈打擊率3支0，幾乎毫無攻勢可言。

該役台灣隊讓費爾柴德打1棒，3打數未敲安慘吞3K，5到9棒吳念庭、江坤宇、林子偉、蔣少宏、陳晨威，合計14打數0安打，若串聯到1棒的費爾柴德，則是17支0，只有2棒林安可、4棒張育成、代打吉力吉撈各敲1安。

台灣隊經過1個多月的集訓、調整，首戰打線卻集體熄火，到了第2戰對日本更慘，22打數只敲出1支安打，團隊打擊率0.045，前兩戰合計打擊率僅0.075，直到第6局張育成才擊出唯一安打，若非預賽最終戰隊南韓張育成、鄭宗哲、費爾柴德同場開轟，延長賽再拿到寶貴1分打下漂亮勝仗，否則局面會更慘。

★2026年經典賽台灣隊主力打者成績

球員 打數 安打 全壘打 打點 三振 打擊率

林安可 15 1 0 0 4 0.067

吉力吉撈．鞏冠 9 1 0 0 4 0.111

林家正 7 1 0 0 1 0.143

江坤宇 12 2 0 2 2 0.167

吳念庭 11 2 0 0 0 0.182

陳晨威 13 3 0 3 3 0.231

費爾柴德 12 3 2 6 5 0.250

鄭宗哲 9 3 1 2 1 0.333

張育成 15 6 1 5 2 0.400

★近兩屆經典賽台灣隊打擊成績

年度 打擊率 上壘率 長打率

2023 0.317 0.392 0.504

2026 0.186 0.307 0.305

★2026年經典賽台灣對澳、日、韓打擊成績

對手 打數 安打 得分 打擊率 得點圈打擊率（打數-安打）

澳洲 31 3 0 0.097 0.000（3-0）

日本 22 1 0 0.045 0.000（3-0）

南韓 34 7 5 0.206 0.167（6-1）

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