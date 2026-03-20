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NBA》「斑馬」3樓跳投準絕殺 馬刺睽違6季重返季後賽

2026/03/20 11:48

溫班亞瑪準絕殺太陽。（法新社）溫班亞瑪準絕殺太陽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天主場迎戰太陽，兩隊打到最後一刻才分勝負，最終靠著狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）準絕殺中距離，以101比100驚險收下勝利，同時確定打進季後賽。

此戰馬刺上半場一度落後過11分，下半場一開始也有著9分落後，到第四節中段被吉萊斯皮（Collin Gillespie）投進三分，都還有著10分落後，不過馬刺一直沒讓比分拉開太多，並於決勝節後段開啟反撲。

比賽最後10.8秒，馬刺最後一擊由溫班亞瑪操刀，他在拖完時間後選擇中距離跳投，絕望身高差讓太陽防守球員完全沒機會影響，最終上演準絕殺氣走太陽。

包含這球準絕殺，溫班亞瑪攻下全場最高34分，另外抓下12籃板，福克斯（De'Aaron Fox）則是貢獻了23分；太陽方面，吉萊斯皮6顆三分攻下全隊最高24分，明星一哥布克（Devin Booker）則有22分。

贏球後馬刺戰績來到52勝18敗，確定打進今年季後賽，上次進季後賽是2021年，不過當年球隊附加賽就止步，因此今年將會是溫班亞瑪進入聯盟以來，首次季後賽之旅。

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