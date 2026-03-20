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MLB》2026首份打者實力排行榜！大谷翔平再度擠下「法官」高居第1

2026/03/20 11:47

大聯盟官網公布2026年首次打者實力排行榜。（取自大聯盟官網）大聯盟官網公布2026年首次打者實力排行榜。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天公布2026賽季首次打者實力排行榜，道奇日本二刀流巨星大谷翔平再度擠下洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），高居第1名寶座。

大聯盟官網經過14位專家投票，選出2026年排名前10名打者，其中大谷翔平再次高居第1。官網直言，近年來「大谷VS賈吉」一直是打者實力榜的的討論焦點，今年同樣不例外，雖然賈吉比大谷多一張第一名選票，但計算總分後仍是大谷以些微差距領先。

官網提到，「投手大谷」去年復出後謹慎管理出賽，只累積47局投球，但但本季他將重返完整的「二刀流」角色。這可能會帶來一些挑戰，「但我們也曾見過翔平成功扛起這份重擔，事到如今，很難說還有什麼是他做不到的。」

賈吉在2026年首次排行榜當中再度屈居第2，官網表示，如果因為賈吉錯失第1名感到不滿合情合理，畢竟在他過去3個健康球季中，OPS+都超過210，大聯盟現代歷史上所有其他右打者，合計也僅有5次達成此成就。「基本上，歷史上從未出現過像賈吉這樣的打者。然而，他在4月26日將滿34歲，要維持這樣的表現水準只會變得越來越困難。」

此份榜單3至9名，依序為大都會索托（Juan Soto）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、水手羅里（Cal Raleigh）、費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）、勇士阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）、守護者拉米瑞茲（José Ramírez），至於第10名則由運動家柯茲（Nick Kurtz）與光芒卡米內羅（Junior Caminero）則並列第10名。

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