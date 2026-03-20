NCAA》狀元熱門比肩柯瑞神紀錄還是輸！ 楊百翰首輪爆冷提前放暑假

楊百翰大學「三月瘋」首輪爆冷出局，狀元熱門迪班薩沒意外已經結束大學生涯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國大學男籃「三月瘋」正式開打，今天首輪就爆出不少冷門，其中狀元熱門迪班薩（AJ Dybantsa）所在楊百翰大學也是其中之一，被低種子德州大學「下剋上」提前放暑假。

楊百翰大學今年以西部賽區第6種子晉級「三月瘋」，首輪面對第11種子德州大學，儘管此戰迪班薩再度展現驚人火力，攻下全場最高35分，但最終還是以71比79爆冷出局。

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此戰楊百翰大學只有2人得分上雙位數，板凳4人有出賽紀錄，但得分全部掛蛋，美國媒體《Bleacher Report》撰文指出，這場就是本季楊百翰大學典型的輸球模式。

雖然提前放暑假，不過這場比賽迪班薩還是展現出了得分爆發力，根據《ESPN》數據，這是繼2007年柯瑞（Stephen Curry）後，首位「三月瘋」第一場比賽就飆破30分的大一新鮮人，對手德州大學總教練米勒（Sean Miller）中場受訪時甚至表示，他不認為球隊有辦法阻止迪班薩得分。

隨著楊百翰大學提前淘汰，狀元熱門迪班薩下一步受矚目，雖然他之前曾說母親希望他完成大學學業，不一定會今年棄學參加選秀，不過學校已經提前宣佈他的背號會留給5星高中生Bruce Branch III，因此外界仍預期他會報名今夏NBA選秀。

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