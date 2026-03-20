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經典賽》那場因主審誤判沒能實現的「隊友對決」...教士雙星怎麼看？

2026/03/20 13:26

米勒、小塔提斯。（資料照，法新社）米勒、小塔提斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊在本屆經典賽4強賽擊敗多明尼加，然而9局下最後一顆好球卻充滿巨大爭議，最終爛尾收場，更讓美國火球終結者米勒（Mason Miller）與多明尼加強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的「教士隊友內戰」無緣上演。

當時美國2：1領先進入9下，派出終結者米勒關門，而多明尼加吹起反攻號角，展開攻勢形成2出局三壘有人，輪到佩多摩（Geraldo Perdomo）打擊，米勒投到滿球數後，該打席第8球投出89英哩滑球，完全沒有進到好球帶，是一顆明顯壞球，未料美國籍主審布萊瑟（Cory Blaser）竟然拉弓形成再見三振，讓多明尼加難以接受。若不是主審誤判，在打擊預備區準備上場的，正是米勒的隊友小塔提斯。

隨著經典賽結束，球員各自回到母隊繼續春訓，米勒和小塔提斯今天也在更衣室裡重聚，兩人的話題也很快轉向那個沒能實現的對決。小塔提斯直言：「我們兩個都想要這場對決，我們都知彼此的實力，這本來會是一場很刺激又有趣的對決。」不過米勒倒是有不同想法：「你看到Tati站上打擊區，明白他有怎樣的身手，知道他在這場比賽的表現，我很感激我不用面對他。」

教士總教練史丹曼（Craig Stammen）曾笑著說，非常希望這場對決不要發生，「我希望他們繼續是隊友，保持良好的關係。」而米勒與小塔提斯生涯在大聯盟例行賽只對決過1次，2023年仍效力運動家的米勒，開賽就被小塔提斯敲出二壘安打，當時的米勒還沒成為聯盟最強終結者，甚至當時根本還不是救援投手。

兩人原本有望在世界最高舞台迎來最高張力的對決，可惜最終未能實現。事過境遷，兩人設想自己會如何面對該打席，米勒表示：「先保護好第一球，只要過了第一球，我對自己的勝算很有信心；但當你必須投進好球帶對付他時，永遠都很危險。」小塔席斯則笑說：「他會丟直球給我，我希望啦！」

被問及第一球會投什麼球給小塔提斯，起初米勒還想賣關子，但還是讓步用嘴型暗示：「滑球。」隨後他補充一句：「這是心理戰。」而小塔提斯又會如何應對？他說：「不告訴你，萬一我們三年後又碰頭呢？三年很快就到了，我現在可不能底牌盡出！」

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