經典賽》圖輯：2026WBC世界棒球經典賽正式落幕 回顧TeamTaiwan精彩表現

世界棒球經典賽官辦熱身賽台灣隊的場次辦在宮崎SOKKEN球場。（記者陳志曲攝）

〔記者陳志曲／台北報導〕2026WBC世界棒球經典賽正式落幕，台灣隊在C組預賽拿下二勝，雖然無緣前進邁阿密，但在預賽最後一場賽事擊敗強敵南韓。在參賽的20隊中排名第13，比上一屆進步4名，保住下屆正式賽門票。現在透過攝影記者的鏡頭，讓大家重溫台灣隊賽事的精彩瞬間。

費爾柴德首度加入台灣隊，對於自己擁有高人氣，他感到超乎預期。（記者陳志曲攝）

陳冠宇在世界棒球經典賽官辦熱身賽登板，這也是他最後一次在國際賽穿上台灣隊的球衣站上投手丘。（記者陳志曲攝）

台灣隊林家正防盜失靈，在官辦熱身賽結束後，由教練高志綱緊急特訓，希望可以強化不足之處。（記者陳志曲攝）

台灣球迷熱情參與，把東京巨蛋變成台灣主場。（記者陳志曲攝）

台灣球迷熱情參與，把東京巨蛋變成台灣主場。（記者陳志曲攝）

台灣隊總教練曾豪駒上場時比出抓手腕手勢。（記者陳志曲攝）

台灣隊長陳傑憲遭觸身球擊中左手食指。（記者陳志曲攝）

台灣隊長陳傑憲遭觸身球擊中左手食指，上場時用受傷的手指頭跟隊友互動。（記者陳志曲攝）

台灣隊宋晟睿快腿跑到界外區，美技接殺飛球。（記者陳志曲攝）

台灣隊張奕在國際賽中表現亮眼，屢屢幫台灣隊渡過危機。（記者陳志曲攝）

台灣隊林詩翔首度披上國家隊戰袍。（記者陳志曲攝）

日本隊大谷翔平只要上場就是鎂光燈焦點，面對台灣只差一支三壘安打就達成完全打擊。（記者陳志曲攝）

日本隊大谷翔平敲出滿貫全壘打。（記者陳志曲攝）

台灣的啦啦隊是球場最美的焦點，從台灣紅到日本，帶來台灣獨特的應援文化。（記者陳志曲攝）

台灣的啦啦隊是球場最美的焦點，從台灣紅到日本，帶來台灣獨特的應援文化。（記者陳志曲攝）

台灣隊鄭宗哲突襲短打建功，點燃攻勢。（記者陳志曲攝）

從12強到經典賽，台灣隊林昱珉積極進攻好球帶，在國際賽留下亮眼的成績。（記者陳志曲攝）

台灣隊費爾柴德敲出滿貫全壘打，賽後拿著紀念球開心向球迷揮手致意。（記者陳志曲攝）

台灣隊江坤宇銅牆鐵壁般的守備，是投手最強的後盾。（記者陳志曲攝）

台灣隊古林睿煬先發好投壓制南韓隊，比賽的高張力讓他情緒激昂。（記者陳志曲攝）

台灣隊古林睿煬先發好投壓制南韓隊。（記者陳志曲攝）

台灣隊張育成在這二屆經典賽都用球棒帶給球迷驚豔的表現。（記者陳志曲攝）

台灣隊林凱威大秀球威，不只在12強冠軍戰成功關門，也在本屆經典賽有好表現。（記者陳志曲攝）

台灣隊費爾柴德敲出全壘打，跑壘時握拳歡呼，嗨翻全場。（記者陳志曲攝）

台灣隊孫易磊完成投球任務，親吻帽子上的中華台北隊徽，然後高舉帽子退場。（記者陳志曲攝）

台灣隊長陳傑憲帶傷上陣，成功突進到三壘，情緒激動。（記者陳志曲攝）

台灣隊蔣少宏（右）將南韓隊跑者觸殺於本壘前，守住寶貴的分數。（記者陳志曲攝）

台灣隊擊敗南韓隊，曾峻岳（中）成功關門，與隊友開心慶祝。（記者陳志曲攝）

台灣隊擊敗南韓隊，完成本屆經典賽最後一場賽事。（記者陳志曲攝）

台灣隊擊敗南韓隊，完成本屆經典賽最後一場賽事。（記者陳志曲攝）

台灣隊完成最後一場賽事，林維恩（中）高舉李灝宇與龍的球衣向球迷致意。（記者陳志曲攝）

台灣隊擊敗南韓隊，完成本屆最後一場賽事，張育成也在賽後流下男兒淚。（記者陳志曲攝）

台灣隊擊敗南韓隊，總教練曾豪駒（中）如釋重負，露出笑容。（記者陳志曲攝）

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