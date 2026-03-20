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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》費爾柴德：台灣隊讓我做自己 WBC是人生最棒經驗

2026/03/20 13:31

費爾柴德。（資料照，路透）費爾柴德。（資料照，路透）

〔中央社〕台裔美籍外野手費爾柴德今天接受中央社訪問，回顧經典賽，他感謝台灣隊接納他「讓我可以做自己，我沒有試著變成別人，我只想貢獻自己，幫隊友贏球」。

●棒球國家隊史首位台裔美籍　一戰成名

30歲的費爾柴德（Stuart Fairchild）在西雅圖出生長大，母親來自台灣。3月初世界棒球經典賽，他成為台灣隊史首位台裔美籍的棒球國手，對捷克敲滿貫砲、對韓國敲出逆轉全壘打，一戰成名有如國民英雄。

●一年前首度表態　坦言「很高興做了這個決定」

費爾柴德上週回歸美國職棒大聯盟熱身賽，為25日開打的球季賽備戰，爭取進入開季陣容。他今天在克里夫蘭守護者的春訓基地接受中央社訪問，回顧這一段身為Team Taiwan成員的奇妙旅程，「這是我人生最棒經驗之一」。

大約一年前，費爾柴德效力辛辛那提紅人隊，當時他同樣在春訓的這個階段，接受中央社訪問時，首度透露他有意在經典賽效力台灣隊，他當時說：「雖然還不能完全肯定說Yes，就看看我們可以有什麼表現。」

一年後的今天，費爾柴德說：「我很高興自己做了這個決定，這真是一段非常難忘的經驗。」

●首度體驗經典賽氣氛　感激台灣隊讓他做自己

費爾柴德擁有5年大聯盟經驗，但經典賽給他一種全新的體驗，提前模擬季後賽氣氛。他說：「我從來沒有在那麼吵的球場打過球，感覺每一位球迷都在製造聲音、瘋狂地加油。我雖然沒有打過季後賽，但我可以想像，那會跟經典賽的經驗很類似。」

費爾柴德坦言，在經典賽體驗到一種跟例行賽不同層級的張力，能夠在這樣緊繃的比賽中繳出精彩表現，他歸功於球隊、教練與球迷對他的接納，「加入球隊幾天之後，我感覺自己跟這些人已經很熟了，很自然融入其中」。

費爾柴德說，為了經典賽沒有刻意做不同的準備，「最重要的是，台灣隊讓我感覺受到歡迎，讓我可以做自己。我沒有試圖變成別人，我只想貢獻自己，幫助隊友贏球。他們給我的那種接納，讓我一開始就感覺很自在，所以我很自然可以有所發揮」。

●台灣球迷不計輸贏挺到底　每場比賽都像主場

除了教練、隊友對他的接納，費爾柴德也對台灣球迷印象深刻：「我學到最重要的一件事，就是台灣球迷真的非常愛棒球，這是我之前沒有真正理解的。球迷愛所有的球員，不管發生什麼都願意支持。」

費爾柴德形容，就算台灣隊一開始打得不好，球迷一樣相挺，「感覺每一場比賽都像是在主場一樣，一直為我們加油」。

●看見台灣棒球實力　期待未來各自發光發熱

台灣隊匯集了在日本、台灣、美國等3國職業聯盟打拚的頂尖球員，費爾柴德坦言，過去沒有太多機會跟台灣球員一起打球，這次他親身體驗到，台灣這麼多有天分的年輕好手，「我很期待看到大家未來的發展，各自在職業旅程上有所表現」。

費爾柴德說：「感覺台灣棒球未來會越來越好，持續進步。」

●林維恩揪團吃火鍋　旅美Team Taiwan大集合

本屆經典賽落幕，但Team Taiwan隊友情誼仍然延續下去。日前球員社群貼出，費爾柴德與另一名台裔美籍好手龍（Jonathon Long）及林昱珉、林維恩、沙子宸、柯敬賢等在亞利桑那春訓的旅美台灣球員一起吃台式火鍋的照片。

費爾柴德說，那次聚餐是林維恩邀約的，不僅跟台灣隊友敘舊，同時也認識了一些新的台灣球員。他說，在亞利桑那除了有許多旅美台將，更常遇到台灣球迷，幾乎每場比賽都會出現，向他表達支持，再次證明「台灣真的很愛棒球」。

●頂著時差與旅途勞累　全力爭取開季名額

這一趟參加經典賽，費爾柴德飛到地球的另一段，體驗完全不同的比賽節奏與棒球文化。

如今回到春訓基地，球季開幕進入倒數一週，他必須加緊腳步，克服長途旅行、時差的勞累，回歸熱身賽節奏，在激烈競爭當中爭取寶貴的開季名額。

費爾柴德說，所幸在經典賽前，他已經在守護者春訓一個月，回來之後對環境已經很熟悉，很快就能回到原本的節奏。他上週剛歸隊不久，就在熱身賽敲出全壘打，延續經典賽手感，被美國媒體認為很有機會進入守護者的開季外野手名單。

●懷抱自信展望新球季　目標世界大賽

被問到本季期待，費爾柴德說，守護者一直是支強隊，幾乎每年都能打進季後賽，他今年第一目標就是幫助球隊打進季後賽，挑戰世界大賽。他有信心，以他的能力可以在很多方面幫助球隊，他會做好一切準備。

●照片登上悠遊卡　費爾柴德：莫大榮耀

記者向他陳述，他的照片現在被印在捷運的悠遊卡上，他在台灣有如國民英雄。費爾柴德笑說：「這真的很酷，這是莫大的榮譽。」他期待未來跟台灣球迷有更多見面機會，計畫今年球季結束之後再度造訪台灣。

至於下屆經典賽還有沒有機會為台灣隊效力，費爾柴德說：「如果他們願意邀請我，我一定會想要再參加一次，因為這次是我人生最棒的經驗之一。」（編輯：陳承功）1150320

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