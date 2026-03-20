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NBA》哈登單核狂砍36分！ 騎士險遭公牛逆轉仍奪2連勝

2026/03/20 14:18

哈登。（路透）哈登。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日騎士與公牛的比賽，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）因傷缺陣，哈登（James Harden）單核帶隊爆砍36分，終場率騎士以115比110險勝公牛，取得2連勝。

米契爾日前與隊友莫布里（Evan Mobley）在訓練時發生碰撞，於公鹿的賽後表示自己視力模糊，儘管傷勢不大，但騎士教練團決定讓米契爾痊癒後再復出。

哈登首節就拿到16分，占全隊第一節得分一半，儘管開局公牛打出一波11比2的攻勢，但很快就被騎士追了過去，首節打完32比22騎士領先。第二節騎士攻勢不減，最大分差來到23分，中場打完61比45。

易籃後，騎士繼續將分差擴大，來到全場最高的29分。決勝節公牛沒有放棄，結束前1分41秒，吉迪（Josh Giddey）切入拋投將分差縮小至3分，可惜後續兩球公牛都無法把球放進籃框，最終讓騎士帶走勝利。

本場哈登得到36分、9助攻、7籃板，莫布里26分、14籃板「雙十」成績，泰森（Jaylon Tyson）18分、11籃板。

公牛方面瓊斯（Tre Jones）攻下全隊最高20分，吉迪拿到9分，但傳出19次助攻串聯隊友，可惜最後無緣逆轉比賽。

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