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中職》樂天桃猿大巨蛋開幕2連戰 公布表演藝人名單

2026/03/20 13:45

樂天桃猿將於3月28日（六）與3月29日（日）在台北大巨蛋進行中職新球季開幕2連戰，球團今天公布這兩天賽前與賽後表演的藝人名單，邀請球迷進場同樂。樂天桃猿將於3月28日（六）與3月29日（日）在台北大巨蛋進行中職新球季開幕2連戰，球團今天公布這兩天賽前與賽後表演的藝人名單，邀請球迷進場同樂。

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿將於3月28日（六）與3月29日（日）在台北大巨蛋進行中職新球季開幕2連戰，球團今天公布這兩天賽前與賽後表演的藝人名單，邀請球迷進場同樂。

3月28日開幕戰，賽前由周自從&My Bro大樂隊率先登場，演唱《READY》、《BREAKTHROUGH》、《NONSTOP》與全新年度主題曲《做伙》，緊接著由金曲歌后ABAO阿爆feat.那屋瓦少女隊、阿拉斯、R.fu攜手樂天女孩、樂天應援團「猴系因仔」、吉祥物猿氣與大聖共同登場，賽後邀請戴愛玲與動力火車接棒開唱。3月29日賽前由滅火器Fire EX.登台演出，賽後安排「嘻哈之夜」，由Miss Ko葛仲珊、熊仔與MC HotDog熱狗接力演出。

樂天女孩3位韓援廉世彬、金佳垠與高佳彬將在局中舞台輪番登場，這也是金佳垠與高佳彬加入樂天女孩後的主場首秀。相關票務與活動資訊請持續關注樂天桃猿社群平台的最新公告。

為鼓勵球迷以大眾運輸輕鬆進場，台北市政府同步推出捷運票價補助措施：凡搭乘捷運前來的民眾，提供每票（卡）新台幣20元的捷運票價補助。本項優惠僅限持電子票證（如悠遊卡）且需以於國父紀念館站出站者，TPASS同樣適用，符合資格的民眾可於當日活動現場依指示靠卡領取補助。

樂天桃猿將於3月28日（六）與3月29日（日）在台北大巨蛋進行中職新球季開幕2連戰，球團今天公布這兩天賽前與賽後表演的藝人名單，邀請球迷進場同樂。樂天桃猿將於3月28日（六）與3月29日（日）在台北大巨蛋進行中職新球季開幕2連戰，球團今天公布這兩天賽前與賽後表演的藝人名單，邀請球迷進場同樂。

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